Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 17:00
de Vieriu Ionut

Pasajul suprateran peste DN1, în zona Therme, este deschis circulației. Construcția a fost montată într-o singură noapte

Actualitate
Pasajul suprateran peste DN1, în zona Therme, este deschis circulației. Construcția a fost montată într-o singură noapte
Pasajul suprateran de la Therme FOTO: Therme București

Traficul infernal din nordul Capitalei ar putea fi fluidizat în urma unei investiții majore în infrastructura rutieră. Compania Therme București a deschis oficial noul pasaj suprateran peste DN1, o construcție de importanță vitală care promite să îmbunătățească siguranța rutieră și să reducă timpii de așteptare pentru mii de șoferi. Realizat integral din fonduri private, proiectul a stabilit un precedent național în materie de rapiditate și eficiență, fiind montat într-o singură noapte.

O premieră națională în construcții

Inovația principală a acestui proiect constă în metoda de construcție și montaj. Într-o abordare fără precedent în România, structura pasajului a fost asamblată la sol, pe o platformă temporară, pentru a minimiza impactul asupra traficului. Întregul pasaj a fost apoi instalat pe poziție într-un interval-record de doar șase ore, o performanță ce a uimit specialiștii. Soluția modulară, cu elemente prefabricate, a permis o execuție rapidă și precisă, demonstrând că proiectele de infrastructură pot fi realizate cu o viteză uimitoare, fără a sacrifica calitatea sau siguranța.

Pasajul suprateran are o lungime de 45 de metri și o lățime de 13 metri. El este prevăzut cu două benzi pentru autovehicule și un trotuar dedicat pietonilor, facilitând astfel atât circulația rutieră, cât și pe cea pietonală, într-una dintre cele mai aglomerate zone din apropierea Capitalei.

Impactul investiției de 5 milioane de euro

Proiectul a fost finanțat integral de grupul Therme, implicând o investiție de 5 milioane de euro. Finalizarea pasajului suprateran are un impact direct asupra fluidizării traficului, în special pentru cei care părăsesc incinta Therme. Noua legătură rutieră permite virajul direct spre București, eliminând necesitatea de a folosi rute ocolitoare sau de a aștepta în trafic. Această modificare reduce semnificativ timpii de așteptare și contribuie la o mai bună gestionare a fluxului de mașini pe DN1.

Succesul proiectului a fost posibil datorită unei colaborări interdisciplinare extinse. Echipe de la diverse companii, precum RETTER (execuție), Deme (macarale), SSF RO (proiectant general) și Therme Arc (arhitecți), au lucrat alături de specialiștii în infrastructură de la Axdrom și de autoritățile locale, inclusiv Poliția Rutieră, pentru a duce la bun sfârșit această construcție.

Therme București, un investitor în comunitate

Prin această acțiune, reprezentanții Therme București transmit un mesaj clar, subliniind angajamentul companiei nu doar față de relaxare și wellness, ci și față de dezvoltarea comunității și a infrastructurii regionale.

„Therme București investește nu doar în relaxare și sănătate, ci și în infrastructură modernă care conectează comunități, sprijină dezvoltarea regională și contribuie la un viitor urban sustenabil”, se arată în comunicatul de presă emis de companie.

Deschiderea acestui pasaj suprateran demonstrează modul în care parteneriatul public-privat poate contribui la soluționarea unor probleme majore de infrastructură, oferind soluții rapide, eficiente și durabile pentru nevoile cetățenilor. Proiectul reprezintă un model de bune practici, care ar putea fi replicat și în alte zone ale țării pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

