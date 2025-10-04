Partidul populist condus de Andrej Babis, pe primul loc în alegerile parlamentare din Cehia – estimări

Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis este creditat cu victoria în alegerile parlamentare de sâmbătă, însă fără a obţine majoritatea, arată o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru CNN Prima News, citată de Reuters.

Partidul lui Andrej Babis pare că a câștigat alegerile parlamentare din Cehia

Conform modelului bazat pe rezultate parţiale, formaţiunea ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) ar urma să obţină 35,5% din voturi, fiind urmată de alianţa SPOLU (Împreună), condusă de premierul Petr Fiala, cu 22,4%. Proiecţiile arată că şase partide vor intra în parlament, însă actuala coaliţie de guvernare nu va reuşi să obţină majoritatea în camera inferioară, care are 200 de locuri.

Anterior, după numărarea a 10,3% din buletinele de vot, rezultatele parţiale indicau un scor şi mai bun pentru ANO – 39,7%, în timp ce alianţa SPOLU obţinea 19,1%.