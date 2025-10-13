Parisul va simula o inundație precum cea din 1910 pentru a testa reacția locuitorilor

Parisul se pregătește pentru unul dintre cele mai ample exerciții de simulare a unei catastrofe naturale din ultimele decenii. Luni, autoritățile capitalei franceze vor recrea, pas cu pas, scenariul unei inundații majore a Senei, asemănătoare celei din 1910, care a paralizat orașul timp de câteva săptămâni. Scopul exercițiului este de a testa reacția populației și capacitatea instituțiilor de a face față unei crize de proporții.

Amenințarea naturală principală

Potrivit municipalității, inundațiile reprezintă principalul risc natural care amenință Parisul. O eventuală revărsare a Senei ar putea afecta direct până la 700.000 de oameni. Pénélope Komitès, viceprimarul responsabil cu reziliența și inițiatoarea exercițiului, a explicat presei că evenimentul are rolul de a „creao cultură a riscului” într-un oraș care, deși pare pregătit, ar putea fi grav afectat de o creștere bruscă a nivelului apei.

Scenariul prevede o situație extremă: pivnițe inundate, transport public blocat, alimentarea cu energie electrică întreruptă și mii de oameni evacuați. Participanții vor trebui să se adapteze la o serie de provocări succesive, exact ca într-o criză reală.

Ultima inundație de proporții s-a produs în ianuarie 1910, când Sena a atins nivelul record de 8,62 metri la podul Austerlitz. Orașul a fost complet paralizat, iar mii de frencezi au fost nevoiți să își părăsească locuințele. De atunci, autoritățile au dezvoltat un sistem complex de protecție, însă specialiștii avertizează că un eveniment similar se poate repeta oricând — există o probabilitate de 1% ca o astfel de criză să se producă în fiecare an.

Efecte în lanț ale unei posibile inundații

Două inundații recente, în 2016 și 2018, au reprezentat semnale de alarmă pentru autorități. „Știm destul de bine ce se întâmplă până la o creștere de 7 metri. Dincolo de asta, intrăm în zona science-fiction”, a explicat Ziad Touat, coordonator al companiei Crisotech, care a conceput scenariul exercițiului desfășurat cu ocazia Zilei Naționale a Rezilienței.

Spre deosebire de inundațiile torențiale care afectează sudul Franței, cele ale Senei se produc lent, dar efectele sunt uriașe. „Pericolul imediat e mai mic, dar amploarea zonelor afectate — aproape 500.000 de hectare în regiunea Île-de-France — și impactul economic într-o metropolă de 10 milioane de oameni fac gestionarea crizei extrem de complexă”, subliniază Ludovic Faytre, expert în riscuri naturale, potrivit Le Figaro.

Potrivit Bénédictei Cadalen, de la Serviciul de Gestionare a Crizelor al Primăriei Parisului, mulți parizieni cred că sunt feriți doar pentru că locuiesc departe de Sena sau la etaje superioare. „O criză de magnitudinea celei din 1910 ar putea afecta toate cartierele, prin efecte în lanț — de la rețelele de transport, la alimentarea cu apă și electricitate”, a avertizat ea.

Simulare în condiții reale

Exercițiul, denumit „Hydros 2025”, se va desfășura la scară largă, implicând atât Poliția, cât și școlile și serviciile publice. Într-un cartier din Marais, o clasă de elevi de 11 ani va participa la un joc de rol, fiind evacuați dintr-un imobil spre „Academia Climei”, transformată temporar în centru de primire.

Scenariul presupune că Sena a depășit deja 7,10 metri, din cauza ploilor torențiale, iar autoritățile sunt nevoite să evacueze sute de mii de oameni, în timp ce metroul este inundat, alimentarea cu gaze și electricitate oprită, iar rețelele de canalizare amenință să cedeze.

Prin această acțiune, conducerea Parisului vrea să se asigure că, atunci când apele vor crește din nou, locuitorii vor ști nu doar cum să reacționeze, ci și cum să se protejeze unii pe alții.