Veste genială pentru Paris Hilton. Este în al nouălea cer FOTO

Paris Hilton, fiica de milionar care și-a câștigat celebritatea prin aparițiile dese în paginile publicațiilor mondene, la începutul anilor 2000, a început acum un nou capitol fabulos al vieții. Vedeta este în al nouălea cer după anunțul făcut recent.

Începutul anului 2023 a adus o veste incredibilă pentru celebra Paris Hilton. Vedeta în vârstă de 41 de ani, care s-a căsătorit în noiembrie 2021 cu Carter Reum, a devenit mamă. Primul ei copil, un băiețel, a venit pe lume într-un mod neconvențional, cuplul apelând la ajutorul unei mame surogat.

Paris Hilton a dat vestea cea mare pe platformele de social media, publicând o fotografie în care ține, în mâna ei, mânuța copilașului:

Imaginea a strâns deja peste 116 mii de like-uri pe Facebook, printre cei care au felicitat-o numărându-se Ashley Benson, Lindsay Lohan, Chiara Ferragni, Naomi Campbell. Kim Kardashian i-a lăsat un mesaj emoționant: „Felicitări amândurora”.

Citește și: Cum arăta Elena Băsescu înainte de a intra în politică. Transformarea e vizibilă

Venirea pe lume a bebelușului s-a petrecut la nici două luni de la dezvăluirile făcute public de mama lui Paris Hilton. Aceasta a vorbit, la acea vreme, despre greutățile de care fiica sa s-a lovit cât încerca să rămână însărcinată, adăugând că are inima frântă știind că Paris nu își poate îndeplini visul de a fi mamă.

Blonda a contrazis însă declarațiile făcute de mama sa, ea vorbind deschis despre experiența conceperii unui copil prin fertilizare in vitro.

„Nu știu de unde a scos asta – nu a fost niciodată o luptă. Am făcut provizii și avem tone de embrioni care așteaptă fertilizarea in vitro”, a spus Paris Hilton, pentru TMZ.

„Am făcut fertilizare in vitro, așa că pot alege gemeni dacă vreau.

Am trecut deja prin procedura de extragere a ovulelor. A fost greu, dar am știut că va merita. Am făcut-o de câteva ori. Faptul că am făcut-o împreună și că am un partener care mă susține atât de mult și care mă face să mă simt ca o prințesă tot timpul mă face să simt că nimic nu este greu”, a dezvăluit ea în timpul unui interviu la podcastul Trend Reporter With Mara.