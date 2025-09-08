Părintele AI, victima ChatGPT – fosta prietenă s-a despărțit de el cu ajutorul inteligenței artificiale

Geoffrey Hinton, supranumit „părintele” sau „nașul” inteligenței artificiale, a povestit într-un interviu recent că fosta sa parteneră i-a înmânat mesajul de despărțire… scris de ChatGPT. „I-a cerut chatbot-ului să explice cât de ‘șobolan’ am fost și mi l-a dat”, a spus cercetătorul, transformând o anecdotă personală într-un simptom al cât de departe a pătruns AI-ul în viața de zi cu zi. Paradoxul e complet: unul dintre pionierii rețelelor neurale ajunge să „primească” un breakup generat chiar de tehnologia pe care a ajutat-o să se nască.

Dincolo de episodul picant, Hinton rămâne una dintre vocile cele mai prudente când vine vorba de efectele AI. În același interviu a reluat avertismentele privind riscurile majore – de la democratizarea bioterorismului („o persoană obișnuită asistată de AI ar putea construi arme biologice”) la șocul pe piața muncii („va face câțiva oameni mult mai bogați și pe majoritatea mai săraci”). În privința cronologiei către sisteme superinteligente, el vede o fereastră de 5–20 de ani , fără certitudini, dar cu destule motive să ne pregătim serios.

Hinton propune chiar o metaforă incomodă: dacă viitorul asistenților digitali înseamnă entități mai inteligente decât noi, relația de control ar putea semăna cu cea dintre mamă și copil – singurul caz în care o ființă mult mai inteligentă acceptă să protejeze și să „obey” una mai puțin inteligentă. „Asta ar trebui să încercăm să proiectăm”, spune el, pledând pentru o etică de design în care siguranța și grija pentru utilizator sunt principii de bază, nu funcții opționale.

Ironic sau nu, Hinton recunoaște că folosește frecvent ChatGPT – pentru documentare sau chiar pentru treburi casnice (de la „cum repar uscătorul” la sinteze rapide). Episodul despărțirii „asistat” de AI nu l-a doborât; spune senin că „a cunoscut pe altcineva” și merge mai departe. Cazul rămâne însă un semn al vremurilor: AI-ul s-a mutat definitiv în conversațiile noastre intime , iar asta ridică întrebări despre autenticitate, empatie și felul în care comunicăm vești grele.

Cine este Geoffrey Hinton, pe scurt

Cercetător britanico-canadian, profesor emerit la University of Toronto, Hinton este unul dintre fondatorii moderni ai rețelelor neurale profunde. Pentru contribuțiile sale a primit Turing Award (alături de Yann LeCun și Yoshua Bengio), considerat „Nobelul informaticii”. A lucrat o perioadă la Google, apoi a plecat în 2023 pentru a vorbi mai liber despre riscurile AI. Între entuziasm și prudență, mesajul său rămâne consecvent: tehnologia poate fi extraordinară sau catastrofală – depinde de cum o facem și cum o guvernăm .

De ce contează povestea asta

Arată cât de normalizate au devenit instrumentele AI în viața personală.

Reamintește că avem nevoie de educație digitală și etică : când e potrivit (sau nu) să delegăm un mesaj sensibil unui chatbot?

Pune reflectorul pe miza mare: reguli, transparență și design responsabil pentru sisteme care vor influența nu doar inbox-ul, ci economia, politica și securitatea.

Dincolo de gluma amară cu „break-up by chatbot”, Hinton ne spune, de fapt, să tratăm foarte serios un subiect care nu mai e science-fiction. Iar asta începe cu felul în care îl folosim chiar azi – în familie, la job, în conversațiile care contează.