Pare un joc de copii din Egipt, dar această dioramă de mii de ani dezvăluie substraturile societății antice

O descoperire fascinantă dintr-un mormânt egiptean oferă o perspectivă detaliată asupra organizării economice și sociale din Egiptul antic. Un model de lemn, descoperit în 1920 în mormântul lui Meketre, arată cum funcționa un hambar cu scribi în perioada Regatului Mijlociu, în jurul anului 1980 î.Hr. Această dioramă detaliată, creată cu scopuri rituale sau administrative, este una dintre cele mai bine conservate reprezentări ale vieții de zi cu zi din Egiptul antic.

Un model minuțios al economiei egiptene

Această dioramă din lemn, decorată cu ipsos, vopsea și in, reprezintă un hambar egiptean împărțit în două secțiuni distincte: una destinată depozitării cerealelor și alta dedicată măsurării și contabilizării proviziilor. Modelul, expus în prezent la Metropolitan Museum of Art din New York, a fost realizat într-o cutie de lemn de aproximativ 75 x 56 x 36 cm, ceea ce îi conferă un detaliu impresionant pentru acea perioadă.

În cadrul dioramei apar 15 figurine de bărbați, fiecare având o înălțime de aproximativ 20 cm. Șase dintre aceștia cară saci plini cu grâne, iar ceilalți nouă înregistrează proviziile pe papirusuri și tăblițe de lemn, ilustrând astfel importanța contabilității în gestionarea resurselor esențiale ale Egiptului antic. Rolul scribilor era unul esențial în societate, aceștia fiind responsabili de menținerea evidenței produselor agricole și a taxelor datorate statului.

Importanța grânelor în Egiptul antic

Cerealele, în special grâul și orzul, constituiau fundamentul economiei egiptene. Agricultura din Valea Nilului asigura o sursă stabilă de hrană pentru populație, iar surplusurile erau folosite pentru comerț și întreținerea administrației regale. Faraonii controlau direct producția și distribuția cerealelor, fiind un element esențial pentru menținerea ordinii și stabilității regatului.

Meketre, în calitate de administrator-șef al palatului regal, avea sarcina de a gestiona proprietățile regale și de a asigura aprovizionarea cu alimente a curții faraonului. Rolul său era esențial în structura birocratică a Egiptului antic, iar această dioramă reflectă complexitatea și importanța activităților administrative de atunci.

Această dioramă nu este unică – în camera secretă a mormântului lui Meketre au fost descoperite 24 de modele similare, incluzând o grădină cu smochini, o barcă sportivă și ateliere de producție. Jumătate dintre aceste artefacte sunt expuse la Metropolitan Museum of Art, iar restul se află la Muzeul Egiptean din Cairo.

Motivul pentru care egiptenii erau îngropați cu astfel de modele rămâne un subiect de dezbatere printre cercetători. Unii cred că aceste diorame erau menite să asigure bunăstarea defunctului în viața de apoi, oferindu-i simbolic aceleași resurse și condiții de trai pe care le avusese în timpul vieții. Alții sugerează că aceste modele serveau ca ofrande rituale, menite să asigure prosperitatea familiei și continuitatea în lumea de dincolo.

Descoperirea acestui model adaugă o nouă dimensiune înțelegerii modului în care funcționa economia și administrația în Egiptul antic. În timp ce majoritatea informațiilor despre societatea egipteană provin din inscripții și artefacte funerare, aceste diorame oferă o reprezentare vizuală concretă a modului în care erau organizate și administrate resursele esențiale ale regatului. Pe măsură ce tehnologia avansează, cercetătorii speră să obțină noi informații despre aceste artefacte și să descopere alte exemple similare, care să ofere o imagine și mai detaliată a vieții în Egiptul antic.