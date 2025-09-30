Parcul solar de 2 miliarde de dolari care uimea lumea se închide. Performanță slabă și prea scump

Unul dintre proiectele-fanion ale energiei verzi din Statele Unite, parcul solar Ivanpah din deșertul Mojave (California), va fi închis în 2026 după ce, ani la rând, nu a reușit să livreze energia estimată la lansare. Investiția de aproximativ 2 miliarde de dolari a fost, la inaugurarea din 2014, simbolul curajului tehnologic: trei turnuri de 140 de metri și aproape 174.000 de oglinzi heliostat urmau să transforme lumina concentrată în abur și, de acolo, în electricitate „curată”. Realitatea din exploatare a fost însă mai puțin spectaculoasă.

În timp ce, la început, Ivanpah era prezentat drept „viitorul” energiei solare, randamentul a rămas sub așteptări, iar costurile operaționale au fost mari. Pentru a menține pornirea instalațiilor și a stabiliza ciclurile termice, centrala a depins în mai multe rânduri de arderea gazului natural, ceea ce a erodat avantajul „zero emisii” din pliantele de prezentare și a alimentat criticile legate de eficiență și costuri reale pe megawat-oră, scrie New York Post.

Ce este ivanpah și cum funcționează

Ivanpah este un sistem solar termic cu oglinzi (CSP – concentrated solar power), nu o fermă clasică de panouri fotovoltaice. Heliostatele direcționează lumina către receptorul din vârful fiecărui turn, unde un fluid de lucru produce abur pentru o turbină, la fel ca într-o centrală convențională, doar că sursa de căldură este soarele. În vârf de zi, temperaturile în câmpul optic pot atinge aproximativ 1.000°C.

Conceptul are avantaje teoretice – inclusiv posibilitatea stocării termice – dar în practică necesită condiții meteo foarte bune, calibrare fină și mentenanță costisitoare. Orice abatere (nori de praf, nor de trecere, aliniere imperfectă a mii de oglinzi) reduce rapid producția. În plus, infrastructura întinsă în deșert a impus cheltuieli semnificative pentru întreținere și operare.

De ce se închide: randament sub estimări și competiție acerbă

Motivul principal este simplu: instalația nu a livrat cantitatea de energie promisă în modelele inițiale, iar diferența față de țintele din contracte s-a transformat în presiune financiară. Dependința periodică de gaz pentru „porniri la cald” a ridicat, de asemenea, întrebări despre avantajul climatic net al proiectului.

Între timp, piața s-a schimbat radical. Costurile panourilor fotovoltaice au scăzut abrupt, iar fermele PV moderne produc direct electricitate din lumină, cu invertori tot mai eficienți și timpi de instalare mai scurți. Pe aceeași suprafață de teren, multe proiecte PV obțin astăzi un cost pe MWh sensibil mai mic decât CSP, ceea ce a făcut ca Ivanpah să pară, tehnologic și economic, o soluție a altei epoci.

Controverse de mediu și lecțiile dureroase

Un punct sensibil a fost mortalitatea aviară. Zborul păsărilor prin câmpurile cu lumină concentrată s-a soldat, anual, cu mii de victime, potrivit estimărilor științifice citate de organizațiile de profil. Pentru un proiect prezentat drept „verde”, aceste efecte colaterale au contat în evaluarea publică.

Lecția, spun experții, nu este că energia solară ar fi ineficientă, ci că anumite arhitecturi tehnice – în special cele care concentrează radiația – au impacturi locale ce trebuie calculate realist înainte de a aloca miliarde. Evaluările de mediu trebuie să fie stricte, iar măsurile de mitigare implementate din faza de proiectare, nu retrospectiv.

Ce urmează în locul lui: fotovoltaic și stocare

Închiderea planificată pentru 2026 nu înseamnă un pas înapoi pentru solar, ci o repoziționare pe tehnologii cu raport cost–beneficiu mai bun. Fotovoltaicul a câștigat teren datorită scăderii prețurilor, iar stocarea cu baterii sau cu alte medii (hidrogen, aer comprimat) devine tot mai accesibilă, permițând gestionarea vârfurilor și a intermitenței.

Pe termen scurt, zona Mojave și rețeaua californiană ar putea fi alimentate tot mai mult din parcuri PV cu baterii, care oferă flexibilitate la costuri mai reduse. Pentru companii și autorități, semnalul e clar: investițiile trebuie calibrate la dinamica tehnologică, iar modelele de business actualizate frecvent pentru a evita proiecte „frumoase pe hârtie” dar greu sustenabile în exploatare.

Verdict: pionierat scump, cu valoare de avertisment

Ivanpah a fost un simbol al ambiției de a forța limitele tehnologiei solare, însă a devenit, în timp, un avertisment despre riscul de a miza pe o soluție care nu ține pasul cu piața. Performanța sub așteptări, costurile mari și competiția fotovoltaicului au făcut închiderea inevitabilă.

Pentru tranziția energetică, mesajul nu este unul de descurajare, ci de maturizare. Energia solară rămâne esențială, dar câștigă pe termen lung tehnologiile care oferă energie ieftină, scalabilă și cu impact de mediu redus, validate în exploatare – nu doar în comunicatele de presă.