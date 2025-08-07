Ultima ora
Parcul din Europa care te face să uiţi de Disneyland. Are preţuri mult mai mici, dar atracţii şi pentru adulţi şi adolescenţi
07 aug. 2025 | 14:02
de Vieriu Ionut

Știri Externe
Parcul din Europa care te face să uiţi de Disneyland. Are preţuri mult mai mici, dar atracţii şi pentru adulţi şi adolescenţi
Gardaland, parcul din Italia cu prețuri mult mai mici și atracții spectaculoase

Când vine vorba de parcuri de distracție, numele Disneyland este, fără îndoială, cel mai sonor. Însă, pentru mulți europeni, visul de a ajunge la Paris se lovește adesea de realitatea unui buget restrictiv. Vestea bună este că peisajul parcurilor de distracție din Europa oferă alternative la fel de spectaculoase, dar mult mai accesibile. Un astfel de loc, adesea trecut cu vederea, se află în Italia și promite o experiență de neuitat, cu atracții potrivite pentru toate vârstele și prețuri considerabil mai mici.

Prețuri mai mici pentru aceeași doză de magie

Gardaland, situat pe malul pitoresc al Lacului Garda, în Italia, a câștigat o popularitate crescândă ca o alternativă viabilă și mai economică la Disneyland Paris. O comparație directă a prețurilor biletelor de intrare dezvăluie diferențe substanțiale care pot face o vacanță la Gardaland mult mai atractivă din punct de vedere financiar.

Un bilet de o zi pentru o persoană la Gardaland începe de la aproximativ 29 de euro, cu prețuri care pot ajunge până la 51 de euro în funcție de flexibilitatea datei și de modalitatea de cumpărare (online sau direct la intrare). Pentru Disneyland Paris, situația este diferită. Prețurile pentru un bilet de o zi pornesc de la 64 de euro pentru un adult și 59 de euro pentru un copil, iar în funcție de sezon și de numărul de parcuri vizitate, pot depăși 100 de euro. Astfel, costul de intrare la Disneyland este cel puțin dublu față de cel de la Gardaland.

În plus, Gardaland oferă și bilete combinate, care includ acces la SEA LIFE Aquarium și la parcul acvatic LEGOLAND Water Park, la prețuri competitive, consolidându-și poziția de destinație de vacanță completă, dar mult mai accesibilă. De exemplu, un bilet de o zi care include atât parcul principal, cât și acvariul, costă de la 44 de euro, oferind o valoare excelentă pentru banii cheltuiți.

Atracții pentru toate gusturile: Adrenalină, fantezie și aventură

Unul dintre avantajele majore ale Gardaland este diversitatea atracțiilor sale, împărțite în trei categorii principale: Adrenalină, Fantasy și Adventure. Spre deosebire de Disneyland, care se concentrează în mare parte pe poveștile și personajele sale, Gardaland a fost conceput pentru a satisface o gamă mai largă de preferințe, de la familii cu copii mici, până la adolescenți și adulți în căutare de senzații tari.

Pentru iubitorii de adrenalină, parcul italian oferă o serie impresionantă de roller-coastere. Printre cele mai populare se numără Blue Tornado, un rollercoaster cu o viteză supersonică și bucle spectaculoase, Raptor, care îi poartă pe pasageri printr-un peisaj devastat, cu viraje și accelerări imprevizibile, și Oblivion, un dive coaster care promite o cădere verticală de la o înălțime amețitoare.

Categoria „Fantasy” este dedicată celor mici, cu atracții precum Peppa Pig Land, unde copiii se pot plimba cu trenul Bunicului Pig, sau Fantasy Kingdom, o zonă plină de carusele și jocuri interactive. În schimb, Disneyland excelează în a crea o atmosferă magică, bazată pe universul Disney, cu atracții clasice precum „Peter Pan’s Flight” sau „It’s a Small World”.

Categoria „Adventure” de la Gardaland include atracții precum Jumanji – The Adventure, unde vizitatorii explorează o junglă misterioasă la bordul unui vehicul 4×4. Prin contrast, Disneyland are o abordare diferită, cu atracții cum ar fi „Indiana Jones and the Temple of Peril” sau „Crush’s Coaster”, o cursă palpitantă în lumea subacvatică a lui Nemo.

O alegere strategică pentru o vacanță de neuitat

Deși Disneyland Paris rămâne un simbol al magiei copilăriei, Gardaland se impune ca o alternativă solidă pentru cei care caută o experiență de parc de distracții completă, fără a depăși bugetul. Pe lângă diferențele de preț, Gardaland oferă o diversitate mai mare de atracții, adaptate pentru toate vârstele, de la fantezie la adrenalină pură.

Situat într-un peisaj natural superb, lângă Lacul Garda, parcul italian combină divertismentul cu frumusețea peisajului, transformând o simplă vizită într-o vacanță memorabilă. Alegerea între cele două parcuri depinde, în cele din urmă, de prioritățile fiecăruia: magia clasică a poveștilor Disney sau o experiență mai diversă și mai accesibilă din punct de vedere financiar.

