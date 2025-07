Pantofii purtaţi de fiica lui Nicușor Dan în Austria au stârnit controverse pe internet. Ce i-a nemulţumit pe români? Foto

Prezența familiei prezidențiale într-o vizită oficială în Austria nu a trecut neobservată, dar, surprinzător, nu agenda politică a atras cel mai mult atenția românilor. Aheea, fiica președintelui României, Nicușor Dan, a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare. Motivul? O pereche de pantofi purtată în timpul vizitei în Salzburg, care a împărțit internetul în două tabere și a generat sute de comentarii.

Pantofii Aheei, sub lupa publicului

Însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, Nicușor Dan a efectuat o vizită oficială de două zile în Salzburg, unde a avut întrevederi cu președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, dar și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Apariția familiei în formulă completă a fost apreciată, dar atenția publicului s-a mutat repede spre detalii aparent minore – cum ar fi încălțămintea Aheei.

Mai mulți internauți au analizat cu atenție imaginile apărute în presă și au susținut că fetița ar fi purtat o pereche de pantofi de lux, semnați de un celebru brand internațional, cu un preț de aproximativ 1.325 de dolari – adică peste 5.800 de lei.

Alții, în schimb, au demontat această teorie și au afirmat că modelul este românesc și se vinde cu doar 400 de lei. Discuțiile au degenerat rapid, iar rețelele de socializare s-au umplut de comentarii: unii au criticat presupusa opulență, în timp ce alții au acuzat exagerarea reacțiilor.

Alți români, însă, au susținut că nu este nimic în neregulă în a investi în ținutele copiilor la evenimente oficiale, mai ales într-un context diplomatic.

Nici mama ei nu a scăpat de privirile cârcotașilor

Controversele nu s-au limitat doar la micuța Aheea. Și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a fost analizată în detaliu pentru alegerea sa vestimentară.

În cadrul Festivalului de la Salzburg, aceasta a purtat o rochie midi elegantă, într-o nuanță de roz pudrat, apreciată pentru simplitate și rafinament.

Ținuta a fost semnată de brandul românesc Amalin by Andreea Raicu, iar potrivit surselor, rochia are un preț de sub 1.000 de lei, notează cancan.ro. O alegere care a fost considerată inspirată și echilibrată, mai ales în comparație cu presupusul cost al pantofilor fiicei sale.

Reacții împărțite în online

”Dacă sunt pantofi de 5.800 de lei, e rușinos. Nu trăim vremuri în care asemenea extravaganțe să fie normale”, a scris un internaut. ”De fapt sunt românești și deloc scumpi. Lumea exagerează totul, mai ales când vine vorba de copii”, a comentat altul.

Indiferent de adevărul din spatele încălțărilor, un lucru e cert: apariția fiicei lui Nicușor Dan în Austria a reușit să stârnească un val de reacții, iar fiecare detaliu a fost disecat cu atenție de românii din mediul online.

