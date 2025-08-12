Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 13:55
de Badea Violeta

Actualitate
Panouri fotovoltaice la oraș sau la țară? Descoperă avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni
Ce trebuie sa stii inainte sa instalezi panouri fotovoltaice. Sursa foto: Profimedia

Energia solară câștigă tot mai mult teren în România, iar panourile fotovoltaice au devenit o alegere atractivă atât pentru locuitorii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural. Înainte de a investi într-un astfel de sistem, este esențial să cunoști particularitățile fiecărei locații, pentru a lua o decizie informată. Spațiul disponibil, calitatea rețelei electrice, reglementările locale și costurile sunt doar câteva dintre aspectele care pot influența rezultatul final.

Spațiul disponibil și eficiența instalării

În mediul rural, proprietățile mai mari permit o flexibilitate crescută în alegerea locului de montare a panourilor fotovoltaice. Se poate opta atât pentru amplasarea pe acoperiș, cât și pentru instalarea la sol, cu orientare optimă către soare, ceea ce poate crește producția de energie.

La oraș, spațiul este adesea limitat, iar majoritatea sistemelor sunt montate pe acoperișuri. Orientarea și înclinația acestora, precum și eventualele obstacole precum clădirile înalte din jur, pot influența semnificativ eficiența panourilor. O evaluare atentă a gradului de umbrire este crucială pentru un randament bun.

Rețea electrică, reglementări și autorizații

Calitatea rețelei electrice este, de obicei, mai bună în mediul urban, ceea ce facilitează procesul de conectare și autorizare. În zonele rurale, infrastructura poate necesita modernizări, ceea ce implică timp și costuri suplimentare.

În plus, reglementările urbanistice diferă între oraș și sat. În orașe, pot exista restricții legate de aspectul clădirilor sau de zone protejate, ceea ce poate complica instalarea.

În mediul rural, normele sunt de regulă mai flexibile, ceea ce simplifică procesul de obținere a autorizațiilor. Totuși, în ambele cazuri, este recomandată o documentare atentă asupra cerințelor locale înainte de a începe proiectul.

Costuri, beneficii și întreținere

Indiferent de locație, costurile inițiale pentru un sistem fotovoltaic sunt considerabile, dar investiția poate fi amortizată în timp prin reducerea facturilor la energie și prin vânzarea surplusului în rețea.

Deși anumite programe guvernamentale, cum ar fi Casa Verde, au oferit sprijin financiar, disponibilitatea acestora poate varia. Pe termen lung, beneficiile financiare și impactul pozitiv asupra mediului fac ca energia solară să fie o alegere rentabilă.

În ceea ce privește întreținerea, panourile necesită curățări periodice pentru a funcționa la capacitate maximă. În mediul rural, expunerea la praf și polen poate impune o curățare mai frecventă, în timp ce în oraș, poluarea atmosferică poate avea un efect similar asupra eficienței.

Așadar, alegerea între instalarea panourilor fotovoltaice la oraș sau la țară depinde de particularitățile fiecărui spațiu și de nevoile proprietarului.

O analiză atentă a condițiilor și consultarea unui specialist pot transforma energia solară într-o investiție durabilă și profitabilă, indiferent de locație.

