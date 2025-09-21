Panică în stațiunile din Antalya din cauza incendiilor: turiști evacuați din hotelurile de lux din Belek: Martor român: „Turcii sunt praf la capitolul protecție”

Vacanțele de vis ale turiștilor aflați în Antalya s-au transformat sâmbătă seara în clipe de panică și incertitudine. Un incendiu de vegetație a izbucnit în zona Belek, una dintre cele mai populare stațiuni din sudul Turciei, și s-a extins cu o viteză uimitoare.

Potrivit martorilor, în mai puțin de zece minute flăcările au mistuit o întreagă pădure aflată în apropierea complexelor hoteliere.

Turiști evacuați din hoteluri de cinci stele

Scenele au fost descrise de cei prezenți drept haotice: sute de turiști au fost evacuați de urgență, în timp ce personalul hotelier încerca să gestioneze situația cu mijloace limitate. În ciuda faptului că zona este renumită pentru resorturile sale de lux, infrastructura de protecție împotriva incendiilor a fost catalogată de turiști ca fiind deficitară.

„Turcii sunt praf la capitolul protecție. Ai hoteluri de 5 stele și să nu ai hidranți, să nu ai mașini de pompieri, să încerci să stingi focul cu niște stingătoare mici… Este incredibil!”, a declarat un turist român, evacuat împreună cu familia sa.

Evacuările au vizat mai multe unități de cazare de cinci stele, iar turiștii au fost transportați rapid în zone considerate sigure. Deși flăcările nu au ajuns la clădiri, fumul dens și lipsa unei intervenții prompte au amplificat starea de panică.

Critici dure privind lipsa de intervenție

Evenimentul a stârnit un val de critici la adresa autorităților locale, acuzate de lipsă de organizare și de reacție întârziată. Vizitatorii susțin că intervenția pompierilor a fost extrem de lentă, ceea ce a lăsat hotelurile expuse unui risc uriaș.

„E inadmisibil ca într-o zonă cu sute de mii de turiști să nu existe hidranți funcționali sau echipe pregătite să intervină imediat în caz de incendiu”, a povestit un alt turist.

Autoritățile, fără un raport oficial

Deocamdată, autoritățile turce nu au emis un raport oficial privind amploarea pagubelor sau cauza izbucnirii incendiului. Martorii susțin, însă, că focul a fost unul dintre cele mai rapide și mai periculoase produse în Antalya în ultimii ani, punând sub semnul întrebării siguranța în stațiunile preferate de milioane de turiști internaționali, inclusiv români.