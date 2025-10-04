Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii vulnerabili care se califică pentru cele două ajutoare

În decembrie, o parte dintre pensionarii cu venituri reduse pot încasa două tipuri de sprijin care, cumulate, ajung la 525 de lei: a doua tranșă de 400 de lei din ajutorul anual pentru pensionari și, separat, a doua tranșă de 125 de lei de pe cardurile sociale pentru alimente. Vorbim despre scheme diferite, cu criterii distincte de eligibilitate și cu surse de finanțare separate. Ca să nu ratezi niciun leu, trebuie să știi în ce categorie te încadrezi, când intră banii și ce venituri sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor.

Ajutorul de 400 de lei se plătește din oficiu în decembrie, în baza ordonanței adoptate în primăvară, pentru pensionarii cu venituri din pensii de cel mult 2.574 de lei. Voucherele de alimente sunt încărcate tot în decembrie cu 125 de lei pentru beneficiarii programului „Sprijin pentru România”, dar pragul de venit și categoriile eligibile nu sunt identice cu cele ale ajutorului anual pentru pensionari.

Cine primește 400 de lei în decembrie și cum se calculează plafonul

Ajutorul anual pentru pensionari are o valoare totală de 800 de lei în 2025, împărțit în două tranșe egale: aprilie și decembrie. Ești eligibil dacă venitul lunar din pensii este cel mult 2.574 de lei, plafon determinat la nivel de persoană pe baza sumelor efectiv plătite în noiembrie, respectiv martie, fără a lua în calcul eventuale diferențe achitate retroactiv pentru perioade anterioare. Plata se face automat de casele teritoriale sau sectoriale de pensii, fără cerere din partea ta.

Există și un caz special: dacă ai intrat la pensie după 1 aprilie 2025, primești doar tranșa din decembrie, în cuantum de 400 de lei. Acest sprijin nu se ia în calcul la stabilirea plafonului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, nu influențează contribuția pentru bilete de tratament balnear și nu este considerat venit în sensul legislației privind venitul minim de incluziune. Practic, suma nu îți reduce șansele de a primi alte beneficii sociale, iar actul normativ precizează expres aceste excluderi.

Cine primește 125 de lei pe cardul de alimente și ce poți cumpăra

Cardurile sociale pentru alimente din programul „Sprijin pentru România” se încarcă în 2025 în două tranșe de câte 125 de lei: prima a intrat în septembrie, iar a doua este programată pentru decembrie. Ele se acordă unor categorii mai largi de persoane vulnerabile, printre care pensionarii cu venituri nete mici, persoane cu dizabilități, familii cu copii cu venituri modeste, beneficiarii de ajutor de incluziune sau alte forme de sprijin social. Pentru pensionari, pragul de venit comunicat de autorități și menținut în acest an este în jur de 2.210 lei net, iar plățile curg pe cardurile deja emise, fără să fie nevoie să soliciți unul nou dacă l-ai avut activ în anii trecuți.

Cu acești bani poți achiziționa doar alimente de bază și, acolo unde e prevăzut, mese calde. Comercianții parteneri acceptă cardurile la casă, iar soldul îl verifici prin canalele puse la dispoziție de emitenți. În cazul pierderii sau deteriorării cardului, ceri înlocuirea prin emitent sau prin canalele de suport ale programului. Reține că valoarea de 125 de lei pe tranșă este fixă și nu poate fi retrasă numerar, iar utilizarea pentru produse neeligibile duce la refuzul tranzacției.

Cum ajungi la 525 de lei și ce verifici înainte de plată

Suma de 525 de lei se obține doar dacă îndeplinești simultan criteriile ambelor programe: tranșa de 400 de lei pentru pensionari cu venituri din pensii de cel mult 2.574 de lei și, în paralel, tranșa de 125 de lei pe cardul social dacă te încadrezi în categoriile și pragurile specifice programului de alimente. Dacă venitul tău din pensii depășește plafonul de 2.574 de lei, nu vei primi tranșa de 400 de lei, dar poți rămâne eligibil pentru cardul de 125 de lei dacă îndeplinești criteriile programului social.

Înainte de decembrie, verifică două lucruri: valoarea brută și netă a pensiei plătite în noiembrie și starea cardului social. Dacă ai primit diferențe retroactive în noiembrie, acestea nu intră în calculul plafonului pentru ajutorul de 400 de lei. Pentru card, confirmă că e activ și păstrează-l la îndemână; al doilea transfer de 125 de lei se face pe același card. Dacă nu vezi sumele la timp, urmărește anunțurile Ministerului Muncii și ale MIPE sau contactează linia de suport indicată pentru program.