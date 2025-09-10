Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor

Sistemul de pensii private din România ar putea trece printr-o transformare semnificativă, dacă proiectul legislativ propus de liberali va fi adoptat. Angajatorii ar putea vira până la 150 de euro lunar, suplimentar față de contribuția obligatorie, în conturile de pensie Pilon II ale angajaților. Măsura ar fi scutită de taxe pentru firme și ar aduce un avantaj major mai ales pentru tinerii care au în față câteva decenii de acumulare.

Astfel, pe lângă cei 4,75% din salariul brut virați în prezent obligatoriu la Pilonul II, companiile ar putea contribui opțional cu o sumă fixă în euro, menită să crească pensiile private viitoare. Inițiatorii proiectului consideră că, în lipsa unor astfel de stimulente, veniturile pensionarilor viitori vor rămâne insuficiente.

Cum ar crește pensia cu sprijinul angajatorului

Exemplul cel mai des invocat este cel al unui angajat cu salariu mediu brut, care, în următorii 20 de ani, plătește doar contribuția obligatorie de aproximativ 450 de lei pe lună. La finalul perioadei, ar putea strânge în jur de 280.000 de lei, ținând cont de randamentul mediu al fondurilor de pensii și o creștere anuală de 3% a salariului.

Dacă aceluiași angajat firma i-ar vira suplimentar 150 de euro pe lună, suma acumulată s-ar apropia de 750.000 de lei, adică de aproape trei ori mai mult. În acest scenariu, pensia privată ar putea reprezenta un venit semnificativ, reducând dependența de Pilonul I de stat. Pentru angajatori, aceste plăți suplimentare ar fi deductibile și scutite de taxe, ceea ce transformă măsura într-un posibil instrument de fidelizare a personalului.

Propunerea AUR și dezbaterea privind Pilonul II

În timp ce liberalii susțin suplimentarea contribuțiilor, AUR propune o schimbare radicală: Pilonul II ar deveni opțional pentru persoanele sub 35 de ani. Practic, cei vizați ar putea decide dacă să participe sau nu, printr-o cerere scrisă. În plus, orice formă de participare automată sau obligatorie ar fi eliminată.

Potrivit proiectului AUR, contribuabilii care nu doresc să participe ar avea la dispoziție 12 luni pentru a se retrage, însă sumele deja acumulate ar rămâne în fond până la pensionare. Susținătorii ideii cred că astfel ar crește concurența între fondurile de pensii și ar apărea produse mai inovatoare, adaptate diferitelor categorii de angajați.

Criticii atrag însă atenția că o astfel de schimbare ar putea fragiliza sistemul, pentru că Pilonul II funcționează tocmai prin acumularea constantă a contribuțiilor. O ieșire masivă a tinerilor ar afecta atât fondurile private, cât și echilibrul general al pensiilor viitoare.

Ce urmează pentru români

Dacă propunerea liberalilor va trece de Parlament, primele contribuții suplimentare ar putea intra în conturile angajaților chiar de anul viitor. Pentru mulți români, ar fi prima dată când decizia angajatorului poate influența direct valoarea pensiei private.

Între timp, discuțiile politice continuă între două direcții opuse: suplimentarea voluntară a contribuțiilor versus opționalitatea Pilonului II. Indiferent de rezultat, un lucru este sigur – dezbaterea despre viitorul pensiilor private din România devine tot mai intensă, iar impactul asupra veniturilor la bătrânețe ar putea fi decisiv.