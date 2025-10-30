Până la 1.500 de lei pentru părinții care vor să revină la muncă din concediul de maternitate. Cine mai primește stimulentul de inserție în România

Tot mai mulți părinți aleg să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului, iar statul încurajează această decizie printr-un ajutor financiar numit stimulent de inserție. Acest beneficiu, reglementat prin OUG nr. 111/2010, are scopul de a sprijini reintegrarea profesională a părinților, dar și de a reduce presiunea asupra bugetului de stat prin scurtarea perioadei în care se plătește indemnizația pentru creșterea copilului.

În 2025, stimulentul de inserție poate ajunge la 1.500 de lei pe lună, iar regulile de acordare sunt valabile nu doar pentru părinții naturali, ci și pentru persoanele care au copilul în plasament, adopție sau tutelă. Măsura vizează atât salariații, cât și persoanele fizice autorizate (PFA), cu condiția ca acestea să realizeze venituri impozabile și să respecte perioada minimă de cotizare prevăzută de lege.

Când și cât se acordă stimulentul de inserție

Cuantumul stimulentului de inserție depinde de momentul în care beneficiarul revine în activitate. Cu cât părintele se întoarce mai devreme la muncă, cu atât suma primită este mai mare.

Statul acordă:

1.500 de lei pe lună , dacă părintele reia activitatea înainte ca copilul să împlinească șase luni (respectiv un an în cazul copiilor cu dizabilități); suma se plătește lunar până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul celor cu handicap;

650 de lei pe lună , dacă părintele se întoarce la muncă după împlinirea vârstei de șase luni (sau un an pentru copilul cu dizabilități).

Este important de știut că stimulentul nu poate fi cumulat cu indemnizația pentru concediul de creștere a copilului. În momentul în care părintele solicită stimulentul de inserție, plata indemnizației se suspendă automat. Alocațiile copiilor nu intră însă în această categorie și pot fi încasate în continuare.

În plus, părinții care, pe perioada concediului, au obținut venituri mai mari de 13.200 de lei nu mai pot solicita stimulentul. Măsura este menită să prevină situațiile în care persoanele beneficiau simultan de concediu, venituri și stimulente bugetare.

Cine poate primi stimulentul și ce documente sunt necesare

Pe lângă părinții biologici, dreptul la stimulent îl au și persoanele care:

au copilul încredințat în vederea adopției sau l-au adoptat;

au copilul în plasament simplu ori de urgență;

sunt tutori legali ai minorului.

Excepție fac asistenții maternali profesioniști, care nu pot solicita acest tip de sprijin.

Pentru obținerea stimulentului de inserție, solicitantul trebuie să depună o cerere la primăria de domiciliu sau reședință, împreună cu următoarele documente:

copie după actul de identitate;

certificatul de naștere al copilului;

documente care atestă relația cu copilul (hotărâre de plasament, adopție, tutelă etc.);

dovada veniturilor realizate;

documente care atestă perioada de cotizare;

actul de suspendare a activității pentru concediul de creștere a copilului.

Autoritățile locale verifică eligibilitatea, iar plata stimulentului se face lunar, prin transfer bancar sau mandat poștal, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Protecția părinților care revin la muncă

Legea garantează că angajatorul nu poate împiedica un salariat să beneficieze de stimulentul de inserție, atâta timp cât acesta anunță în scris intenția de reluare a activității cu minimum 30 de zile înainte.

În plus, pe durata acordării stimulentului, salariatul nu poate fi concediat, cu excepția cazurilor de reorganizare judiciară sau faliment al companiei. Recent, Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea acestei protecții, respingând o contestație depusă de un angajator. CCR a subliniat că, deși angajatorul poate aplica sancțiuni disciplinare (avertisment, retrogradare), concedierea rămâne interzisă în această perioadă.

Un sprijin real pentru părinții activi

Prin valoarea sa actualizată și sfera largă de aplicare, stimulentul de inserție a devenit una dintre cele mai importante forme de sprijin pentru părinții care aleg să revină devreme pe piața muncii. Pe lângă beneficiul financiar, acesta oferă o siguranță juridică importantă și un echilibru între viața profesională și cea de familie.