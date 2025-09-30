Ultima ora
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale" create de oameni, avertizează un nou studiu
30 sept. 2025 | 14:22
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale” create de oameni, avertizează un nou studiu
Cum iau naștere „sezoanele artificiale”

Schimbările climatice și activitatea umană rescriu modul în care înțelegem anotimpurile. Dacă în trecut acestea erau repere fixe, legate de ciclurile naturii, astăzi cercetătorii atrag atenția că omenirea creează, fără intenție, noi tipuri de „sezoane” care nu au existat niciodată în istoria planetei. Fenomene precum „sezonul fumului” din Asia de Sud-Est sau „sezonul gunoaielor” din Bali marchează o realitate în care echilibrul dintre om și natură este serios perturbat.

Această schimbare nu înseamnă doar o problemă de vocabular, ci are consecințe directe asupra mediului, culturii și vieții economice din diferite regiuni. Într-un context în care anotimpurile naturale devin imprevizibile sau dispar complet, comunitățile sunt nevoite să se adapteze unor ritmuri care până acum păreau de neimaginat.

Noul concept al „sezoanelor antropice” descrie perioade recurente generate direct de activitatea umană. Un exemplu dramatic este așa-numitul „sezon al fumului” din Asia de Sud-Est, rezultat din arderile masive de vegetație pentru extinderea terenurilor agricole. Timp de săptămâni întregi, cerul rămâne acoperit de o ceață toxică, afectând sănătatea a milioane de oameni și determinând guvernele să ia măsuri de urgență.

Un alt caz este „sezonul gunoaielor” de pe plajele din Bali, când curenții oceanici aduc tone de plastic la mal, între noiembrie și martie. Deși legat de dinamica naturală a apelor, acest fenomen nu ar exista fără poluarea generată de consumul excesiv și lipsa de gestionare a deșeurilor. În ambele situații, ceea ce ar trebui să fie o etapă firească a anului este înlocuit de o perioadă de criză ecologică.

În paralel, unele anotimpuri tradiționale dispar. În nordul Angliei, sezonul de reproducere al păsărilor marine s-a redus drastic, punând în pericol ecosisteme întregi. În zonele alpine, iernile tot mai blânde fac ca sporturile de zăpadă să depindă aproape exclusiv de tunurile de zăpadă artificială.

Ritmurile naturii devin tot mai imprevizibile

Pe lângă noile sezoane create de oameni, cercetătorii identifică și ceea ce numesc „sezoane sincopate” sau „aritmice”. Acestea descriu perioade în care schimbările climatice modifică durata și intensitatea anotimpurilor tradiționale. Verile devin mai lungi și mai toride, iernile mai scurte și mai blânde, iar fenomenele extreme – de la inundații la valuri de căldură – se intensifică.

Această instabilitate provoacă o dereglare în lanț: plantele înfloresc mai devreme, animalele migratoare ajung prea târziu sau prea devreme, iar ciclurile de hrănire și reproducere nu mai coincid. În nordul Thailandei, construcția de baraje pe râurile afluente ale Mekongului a perturbat migrația peștilor și fertilizarea naturală a solului. Schimbările climatice au accentuat problema, prelungind sezoanele secetoase și scurtându-le pe cele ploioase, dar făcându-le mult mai intense.

Astfel, comunitățile locale, dependente de pescuit și agricultură, se confruntă cu o incertitudine care le amenință direct modul de viață. Dacă în trecut anotimpurile ofereau stabilitate și predictibilitate, acum acestea devin o sursă de nesiguranță și stres.

De ce e nevoie să regândim relația cu timpul

Raportul cercetătorilor subliniază că aceste schimbări nu trebuie privite doar ca o adaptare forțată, ci ca un semnal de alarmă. În Asia de Sud-Est, conștientizarea existenței „sezonului fumului” a dus la instalarea de filtre de aer și la campanii de sănătate publică. Totuși, specialiștii avertizează că astfel de soluții nu rezolvă cauza reală: defrișările și arderile necontrolate.

Mai mult, normalizarea acestor „sezoane artificiale” riscă să transfere responsabilitatea de la marile corporații și guverne către indivizi, lăsând impresia că problema poate fi gestionată doar prin adaptare. În realitate, schimbarea profundă presupune reducerea poluării, protejarea biodiversității și regândirea felului în care exploatăm resursele naturale.

Un alt punct important al studiului este reîntoarcerea la moduri alternative de a înțelege timpul. Societatea modernă se bazează pe ore, minute și zile standardizate la nivel global, dar comunitățile tradiționale au privit întotdeauna anotimpurile prin prisma ritmurilor naturale, cum ar fi apariția ploilor sau ciclurile lunare. Recuperarea acestor perspective, inclusiv prin cunoștințele indigene, ar putea aduce soluții mai echilibrate și mai juste la provocările actuale.

În concluzie, Pământul trece printr-o transformare profundă: anotimpurile nu mai sunt doar etape previzibile, ci câmpuri de luptă între activitatea umană și rezistența naturii. Înțelegerea și recunoașterea acestor noi sezoane este doar primul pas. Următorul, mult mai dificil, este să decizi dacă accepți această realitate ca pe o normalitate sau dacă vei cere schimbarea radicală a felului în care interacționezi cu planeta.

