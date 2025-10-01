Pământul, expus riscului unor asteroizi „invizibili” care se ascund lângă orbita lui Venus. Ce au descoperit oamenii de știință

Astronomii avertizează că există o populație de asteroizi potențial periculoși, greu de observat cu telescoapele actuale, care se ascund în apropierea orbitei lui Venus. Acești corpuri cerești, aflați prea aproape de Soare pentru a fi detectați ușor, ar putea reprezenta o amenințare reală pentru Pământ în viitor, chiar dacă momentan rămân aproape invizibili pentru instrumentele noastre.

Un studiu coordonat de Valerio Carruba, astronom la Universitatea de Stat din São Paulo, arată că aceste obiecte nu fac parte din centura clasică de asteroizi dintre Marte și Jupiter, ci orbitează în sincron cu Venus, în ceea ce se numește „rezonanță orbitală”. Faptul că se află mereu în direcția orbitei interioare face ca lumina reflectată de ei să fie copleșită de strălucirea solară, ascunzându-i aproape complet de ochii noștri.

Până în prezent, astronomii au confirmat existența a 20 de astfel de asteroizi co-orbitali cu Venus. Spre deosebire de sateliți, aceștia nu orbitează planeta direct, ci se rotesc în jurul Soarelui pe traiectorii sincronizate cu cea a lui Venus, uneori în fața ei, alteori în urma ei sau chiar traversând periodic calea orbitală a planetei.

Problema este instabilitatea acestor orbite. În medie, ele se modifică semnificativ la fiecare 12.000 de ani, iar predicțiile precise sunt posibile doar pe o perioadă de aproximativ 150 de ani. Într-o asemenea tranziție aleatorie, un asteroid care părea stabil poate să-și schimbe brusc traiectoria și să se apropie de Pământ, trecând chiar prin calea orbitei noastre.

Astfel de asteroizi, având dimensiuni de până la 300 de metri, ar putea genera cratere de câțiva kilometri și elibera energie echivalentă cu sute de megatone de explozibil. Un impact într-o zonă dens populată ar fi devastator, iar faptul că aceste corpuri cerești sunt aproape imposibil de observat le face și mai înspăimântătoare.

Provocările detectării și limitele tehnologiei actuale

Marea dificultate constă în poziția lor relativă față de Soare. Pentru a-i vedea, astronomii ar trebui să privească direct spre centrul Sistemului Solar, însă lumina intensă a stelei noastre ascunde orice obiect mic aflat în preajma ei.

Până acum, majoritatea asteroizilor co-orbitali descoperiți cu Venus au orbite foarte alungite (cu o excentricitate mai mare de 0,38). Aceștia se îndepărtează suficient de mult de planetă pentru a putea fi observați în momente speciale, de obicei în amurg, când Soarele se află sub orizont, dar încă luminează cerul.

Totuși, simulările realizate de echipa lui Carruba arată că există probabil un număr mult mai mare de asteroizi cu orbite mai „rotunde” (excentricitate sub 0,38), care rămân mult mai greu de identificat. Chiar și viitorul Vera Rubin Observatory, dotat cu cea mai mare cameră astronomică construită vreodată, ar putea să îi surprindă doar în anumite perioade limitate ale anului.

Această „orbire” a instrumentelor noastre lasă un gol periculos în apărarea planetară. E dificil să te protejezi de o amenințare pe care nu o poți vedea, iar acest lucru crește presiunea asupra cercetării de noi soluții de observare.

Soluțiile viitoare pentru a descoperi asteroizii invizibili

Cercetătorii susțin că singura cale sigură pentru a înțelege întreaga populație de asteroizi co-orbitali cu Venus ar fi o misiune spațială dedicată, plasată fie pe orbita lui Venus, fie în apropierea acesteia. Din acea poziție, ar putea monitoriza direct zona ascunsă privirii telescoapelor de pe Pământ.

Există însă și proiecte aflate deja în pregătire. NASA lucrează la misiunea NEO Surveyor, menită să descopere obiecte potențial periculoase din interiorul Sistemului Solar, inclusiv acești asteroizi greu de observat. Împreună cu noile date ce vor fi obținute de Rubin Observatory, comunitatea științifică speră să reducă această zonă de „orbire” cosmică.

Totuși, până când astfel de instrumente vor deveni operaționale, Pământul rămâne vulnerabil în fața unor corpuri cerești care ar putea apărea pe neașteptate. Așa cum explică echipa de cercetători, doar printr-o campanie susținută de observații spațiale dedicate putem spera să cartografiem și să monitorizăm complet acești asteroizi „invizibili”.

În concluzie, studiul publicat în Astronomy & Astrophysics ne reamintește cât de puțin știm încă despre vecinătatea cosmică apropiată și cât de fragilă poate fi siguranța planetei noastre. Deși riscul unui impact iminent este scăzut, existența acestor asteroizi ascunși arată că protecția Pământului depinde de continuarea investițiilor în cercetarea spațială și în misiuni care să dezvăluie pericolele pe care, deocamdată, nici măcar nu le putem vedea.