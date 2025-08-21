Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit

La marginea Bucureștiului se află una dintre cele mai importante zone verzi care mai reușește să asigure un echilibru între clădirile tot mai numeroase și calitatea aerului din Capitală. Pădurea din cartierul Militari, considerată un adevărat plămân verde pentru locuitorii din apropiere, se întinde pe aproximativ 70 de hectare și adăpostește o biodiversitate surprinzătoare. Totuși, viitorul acestei zone este pus sub semnul întrebării din cauza retrocedărilor și a planurilor urbanistice care permit ridicarea de blocuri de până la 14 etaje.

Oază de natură înconjurată de betoane

În ultimii 10 ani, pădurea de la marginea cartierului Militari a devenit un refugiu pentru oameni și animale deopotrivă. Iepuri, vulpi și chiar șoimi și-au găsit adăpost printre copacii de aici, în timp ce localnicii au transformat zona într-un spațiu de relaxare și o sursă de aer curat. Mulți dintre cei care trăiesc în apropiere se tem că, odată cu retrocedarea unor parcele, echilibrul natural va fi distrus și în locul pădurii vor apărea cartiere rezidențiale aglomerate.

“Ne e teamă că vor apărea blocuri pentru că în PUZ-ul sectorului 6, aici terenul este construibil. Blocuri până la 14 etaje. Rezidențiale, fără parc, fără școală, fără grădiniță, numai blocuri”, a explicat Delia Mihalache, reprezentantă a Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea.

Retrocedări și planuri urbanistice controversate

Conform datelor cadastrale, terenul figurează ca teren arabil, însă în planurile urbanistice este prevăzut ca zonă construibilă.

„În ultimii ani terenul a fost parțial retrocedat și câteva hectare nu mai sunt acum în proprietatea statului român. În cadastru, cele peste 70 de hectare de teren reprezintă teren arabil însă potrivit planului urbanistic zonal de la Primăria Sectorului 6, aici se poate construi pe întreg terenul. Pot fi ridicate blocuri înalte, case, supermarketuri și inclusiv malluri”, a explicat reporterul Observator, Andreea Milea.

Acest aspect îi îngrijorează pe locuitori, care consideră că în lipsa unei intervenții rapide, pădurea riscă să dispară.

Primăria Sectorului 6 vrea parc, dar procedurile sunt complicate

Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru salvarea zonei. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că instituția pe care o conduce a inițiat un studiu de fezabilitate care să permită transformarea terenului într-un parc.

„Noi am iniţiat un studiu de fezabilitate tocmai pentru a face un parc. Acest studiu de fezabilitate ne permite nouă ca, în momentul în care este cineva împroprietărit, să facem exproprieri. Este singura măsură legală pe care am identificat-o în acest moment pentru a încerca să salvăm acest teren”, a explicat edilul.

Totuși, procesul nu este unul simplu. Exproprierile presupun costuri ridicate, estimate la peste 7 milioane de euro, la un preț de aproximativ 100 de euro pe metru pătrat.

Posibilitatea declarării zonei arie protejată

O altă soluție ar putea fi declararea pădurii urbane arie protejată. În acest caz, niciun proiect imobiliar nu ar putea fi pus în practică.

„Specialiștii fac un studiu care arată valoarea ecologică a zonei. Identifică speciile protejate, speciile rare și habitatele care trebuie protejate. Chiar și o specie este de ajuns dacă îndeplinește criteriile necesare”, a precizat biologul Alexandru Birău.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a promis că va discuta cu ministrul Agriculturii pentru a găsi o soluție de protejare a pădurii urbane, la solicitarea asociațiilor de protecție a naturii.