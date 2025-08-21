Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 11:54
de Vieriu Ionut

Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit

Actualitate
Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit
Pădurea urbană din Militari

La marginea Bucureștiului se află una dintre cele mai importante zone verzi care mai reușește să asigure un echilibru între clădirile tot mai numeroase și calitatea aerului din Capitală. Pădurea din cartierul Militari, considerată un adevărat plămân verde pentru locuitorii din apropiere, se întinde pe aproximativ 70 de hectare și adăpostește o biodiversitate surprinzătoare. Totuși, viitorul acestei zone este pus sub semnul întrebării din cauza retrocedărilor și a planurilor urbanistice care permit ridicarea de blocuri de până la 14 etaje.

Oază de natură înconjurată de betoane

În ultimii 10 ani, pădurea de la marginea cartierului Militari a devenit un refugiu pentru oameni și animale deopotrivă. Iepuri, vulpi și chiar șoimi și-au găsit adăpost printre copacii de aici, în timp ce localnicii au transformat zona într-un spațiu de relaxare și o sursă de aer curat. Mulți dintre cei care trăiesc în apropiere se tem că, odată cu retrocedarea unor parcele, echilibrul natural va fi distrus și în locul pădurii vor apărea cartiere rezidențiale aglomerate.

“Ne e teamă că vor apărea blocuri pentru că în PUZ-ul sectorului 6, aici terenul este construibil. Blocuri până la 14 etaje. Rezidențiale, fără parc, fără școală, fără grădiniță, numai blocuri”, a explicat Delia Mihalache, reprezentantă a Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea.

Retrocedări și planuri urbanistice controversate

Conform datelor cadastrale, terenul figurează ca teren arabil, însă în planurile urbanistice este prevăzut ca zonă construibilă.

Vezi și:
Amendă de 15.000 de lei pentru românii care fac asta pe propriul teren. Nu mai ai voie să arzi vegetația din câmp
Unde poți recicla un telefon mobil vechi și de ce e mai valoros decât crezi

„În ultimii ani terenul a fost parțial retrocedat și câteva hectare nu mai sunt acum în proprietatea statului român. În cadastru, cele peste 70 de hectare de teren reprezintă teren arabil însă potrivit planului urbanistic zonal de la Primăria Sectorului 6, aici se poate construi pe întreg terenul. Pot fi ridicate blocuri înalte, case, supermarketuri și inclusiv malluri”, a explicat reporterul Observator, Andreea Milea.

Acest aspect îi îngrijorează pe locuitori, care consideră că în lipsa unei intervenții rapide, pădurea riscă să dispară.

Primăria Sectorului 6 vrea parc, dar procedurile sunt complicate

Autoritățile locale încearcă să găsească soluții pentru salvarea zonei. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că instituția pe care o conduce a inițiat un studiu de fezabilitate care să permită transformarea terenului într-un parc.

„Noi am iniţiat un studiu de fezabilitate tocmai pentru a face un parc. Acest studiu de fezabilitate ne permite nouă ca, în momentul în care este cineva împroprietărit, să facem exproprieri. Este singura măsură legală pe care am identificat-o în acest moment pentru a încerca să salvăm acest teren”, a explicat edilul.

Totuși, procesul nu este unul simplu. Exproprierile presupun costuri ridicate, estimate la peste 7 milioane de euro, la un preț de aproximativ 100 de euro pe metru pătrat.

Posibilitatea declarării zonei arie protejată

O altă soluție ar putea fi declararea pădurii urbane arie protejată. În acest caz, niciun proiect imobiliar nu ar putea fi pus în practică.

„Specialiștii fac un studiu care arată valoarea ecologică a zonei. Identifică speciile protejate, speciile rare și habitatele care trebuie protejate. Chiar și o specie este de ajuns dacă îndeplinește criteriile necesare”, a precizat biologul Alexandru Birău.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a promis că va discuta cu ministrul Agriculturii pentru a găsi o soluție de protejare a pădurii urbane, la solicitarea asociațiilor de protecție a naturii.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri
Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou