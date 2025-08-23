Păcăleala cu produse gratis de la IKEA. Găselniţa hoţilor pentru a înşela românii dornici de chilipiruri face ravagii: „Lichidare de stoc”

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 11:42
de Vieriu Ionut

Social
Românii care navighează zilnic pe rețelele de socializare au început să fie bombardați cu o nouă păcăleală ce se folosește de numele IKEA. O postare sponsorizată pe Facebook, provenită de la un cont fals, promite produse gratuite pentru toți cei care se înscriu pe un site dubios. Mesajul folosit este unul tentant și bine construit pentru a atrage persoanele care caută chilipiruri.

Cum funcționează înșelătoria cu produse gratuite de la IKEA

„Surpriza de la IKEA. În fiecare an, în depozitele magazinelor rămân produse nevândute, iar conform regulamentului, fiecare locuitor al României poate primi gratuit o cutie cu articole pentru casă”, se arată în postare.

Conform anunțului, pachetul ar putea conține lumânări parfumate, vase, accesorii pentru bucătărie, prosoape, pături, lenjerii de pat sau chiar decorațiuni interioare.

Metoda folosită de escroci este simplă și bazată pe credibilitate. Folosind termenul de „lichidare de stoc”, anunțul creează impresia unei campanii oficiale a retailerului, sugerând că marfa nevândută este oferită gratuit pentru a fi eliberate depozitele.

Deși postarea subliniază că produsele sunt fără costuri, singura taxă cerută ar fi cea de transport. Acesta este momentul în care victimele devin vulnerabile: pentru a plăti „livrarea”, oamenilor li se cere să introducă datele cardului bancar.

De ce este periculos să oferi datele cardului

Cei care cad în capcană cred că vor plăti doar o mică sumă pentru livrare. În realitate, odată ce informațiile bancare ajung pe mâna escrocilor, conturile pot fi golite de sume mult mai mari. Accesul la datele cardului oferă infractorilor posibilitatea de a efectua tranzacții repetate sau chiar de a vinde aceste informații pe piața neagră.

Astfel, în loc să primească pachetul cu articole de uz casnic promis, victimele rămân cu conturile bancare expuse și cu pierderi financiare considerabile.

De ce această păcăleală are succes

Specialiștii în securitate online avertizează că astfel de campanii false se bazează pe două elemente: dorința oamenilor de a profita de oferte aparent incredibile și graba cu care aceștia acționează atunci când li se oferă ceva „gratis”.

Postările de acest tip sunt adesea sponsorizate și ajung să fie distribuite masiv, dând impresia că provin dintr-o sursă oficială. În plus, utilizatorii care nu verifică detaliile paginii sau ale site-ului se lasă convinși de mesajele convingătoare și de imaginile atractive cu produse IKEA.

Escrocheria cu „produse IKEA gratuite” este încă o dovadă că internetul a devenit un teren fertil pentru fraudele online. Hoții exploatează numele brandurilor cunoscute și dorința oamenilor de a economisi, punând în pericol siguranța financiară a celor care cad în plasă.

Românii trebuie să fie atenți la astfel de anunțuri și să nu își introducă datele cardului pe site-uri necunoscute, chiar dacă promisiunea unei „lichidări de stoc” pare extrem de atractivă.

