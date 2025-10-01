Ovule funcționale obținute din celule de piele: un pas uriaș pentru tratarea infertilității, conform cercetătorilor

Un progres științific major a fost anunțat de cercetătorii din Statele Unite: pentru prima dată, au reușit să creeze ovule umane funcționale folosind ADN extras din celule de piele. Această realizare reprezintă o dovadă de concept care ar putea revoluționa tratamentele pentru infertilitate, oferind speranță milioanelor de cupluri care se confruntă cu această problemă la nivel global.

Echipa de la Oregon Health & Science University, condusă de biologul clinic Nuria Marti-Gutierrez, a utilizat o tehnică nouă, denumită mitomeioză, pentru a rezolva una dintre cele mai mari provocări în obținerea de gamete din celule somatice: eliminarea cromozomilor suplimentari. Rezultatele, publicate în revista Nature Communications, marchează un moment de referință în cercetarea medicală, deși aplicarea clinică este estimată la cel puțin 10-15 ani distanță.

Cum funcționează procesul de mitomeioză

În mod normal, ovulele și spermatozoizii conțin doar jumătate din setul complet de cromozomi (23), în timp ce celulele corpului au 46. Problema experimentelor anterioare era că ovulele create prin transfer nuclear al celulelor somatice (SCNT) păstrau setul complet, ceea ce ducea la anomalii.

Tehnica inovatoare de mitomeioză imită procesul natural al diviziunii celulare. Nucleul unei celule de piele este introdus într-un ovul donator din care fusese scos nucleul original. Ovulul reconstruit este apoi „indus” să elimine jumătate din cromozomi, obținându-se astfel un ovul haploid. Ulterior, acesta poate fi fertilizat cu spermă, rezultând un zigot cu un set cromozomial complet (46 de cromozomi).

„Este pentru prima dată când am demonstrat că ADN-ul din celulele corpului poate fi introdus într-un ovul, activat și făcut să își înjumătățească cromozomii, exact ca în procesul natural al formării gameților”, a explicat profesorul Ying Cheong, specialist în fertilitate de la Universitatea din Southampton, care nu a fost implicat în studiu.

Primele rezultate și provocările care rămân

Folosind această metodă, echipa a creat 82 de ovule funcționale din probe de piele și ovule de la donatori. Acestea au fost fertilizate cu spermă donatoare, iar rezultatele au fost variate. Majoritatea embrionilor s-au oprit din dezvoltare după câteva diviziuni celulare, însă aproximativ 9% au reușit să ajungă până la stadiul de blastocist, momentul în care, în condiții clinice, ar fi putut fi implantați într-un uter.

Deși procentul este mic, faptul că unii embrioni au ajuns la această etapă demonstrează clar că tehnica funcționează. Totuși, cercetătorii au observat anomalii cromozomiale, deoarece eliminarea cromozomilor suplimentari a fost uneori aleatorie.

„Dacă embrionul nu are numărul corect de cromozomi, nu se va dezvolta normal și nu poate duce la un copil sănătos”, a explicat dr. Paula Amato, endocrinolog și specialist în reproducere. „Lucrăm acum la metode prin care să îmbunătățim procesul de împerechere și separare a cromozomilor.”

Aceasta rămâne provocarea principală, iar perfecționarea metodei ar putea dura cel puțin un deceniu.

Infertilitatea afectează aproximativ 1 din 6 cupluri la nivel global, iar cauzele sunt multiple: de la calitatea redusă a spermatozoizilor sau ovulelor, până la boli precum cancerul sau îmbătrânirea naturală a celulelor reproducătoare. Posibilitatea de a crea ovule funcționale din celulele proprii ale pacientului ar putea deschide ușa unor tratamente complet noi, personalizate.

Metoda ar putea ajuta femeile care și-au pierdut fertilitatea din cauza bolii sau a tratamentelor oncologice, dar și pe cele care, din motive biologice, nu mai pot produce ovule viabile. În plus, tehnica de gametogeneză in vitro (IVG) ar putea fi extinsă, în viitor, și la crearea de spermatozoizi din celule somatice, oferind soluții și pentru infertilitatea masculină severă.

Pe lângă beneficii, apar și întrebări etice: cât de departe ar trebui să meargă medicina în modificarea proceselor naturale? Ar putea aceste tehnologii să fie folosite nu doar pentru tratarea infertilității, ci și pentru a deschide discuții sensibile despre „designul genetic” al viitorilor copii?

Deocamdată, cercetătorii subliniază că scopul este unul strict medical: să ofere o șansă reală celor care nu au alte opțiuni. „Acest rezultat nu înseamnă că vom avea imediat noi tratamente, dar trasează o direcție clară”, a concluzionat Amato.

În esență, această descoperire marchează o etapă istorică în biologia reproductivă. Chiar dacă drumul până la aplicarea clinică este lung, faptul că ovule umane funcționale au fost create din celule de piele demonstrează că viitorul medicinei reproductive ar putea arăta complet diferit. Pentru milioane de oameni care se confruntă cu infertilitatea, această realizare nu este doar o promisiune științifică, ci și o rază de speranță.