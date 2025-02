Ouăle au ajuns la un preț-record în SUA. Cu ce le-au înlocuit americanii de când au început să dispară din magazine

Ouăle de găină aproape că au dispărut din rafturile magazinelor americane, iar atunci când acestea se găsesc la vânzare se formează cozi interminabile. În plus, prețul ouălor de găină a explodat pur și simplu, iar oamenii s-au reorientat spre ouăle vegane.

Prețul la ouă a explodat în Statele Unite

Statele Unite ale Americii se confruntă cu un val de gripă aviară și milioane de găini outoare au fost ucise, în încercarea autorităților de a stopa infecția. În aceste condiții, prețul ouălor a crescut alarmant, ajungând la cel mai ridicat preț din istorie! Mai exact, 12 ouă au ajuns să se vândă cu 7, 34 dolari, echivalentul a aproximativ 34 de lei.

Americanii au fost nevoiți să se reorienteze spre ouăle vegane. Dacă nu știți, în Statele Unite ale Americii se vând ouă făcute din plante. Mai exact, Compania Eat Just procesează fasolea Mung într-o pudră şi ulterior utilizează acizii pentru a separa proteina din care este realizat produsul Just Egg, care vine într-o formă lichidă dar şi într-o versiune pliată care poate fi prăjită.

Alternativă la ouăle de găină

Ei bine, vânzările de ouă vegane au explodat, iar compania a majorat producția. În prima lună a acestui an, vânzările de produse Just Egg au fost de 5 ori mai mari decât în luna ianuarie 2024. „Acesta este, probabil, cel mai important moment pentru produsele pe bază de plante”, spune directorul general de la Eat Just, Josh Tetrick.

Săptămâna trecută, preţul ouălor a ajuns în jurul a 7,34 dolari pentru un cofrag cu 12 ouă, aproximativ 34 de lei, conform datelor Departamentului american al Agriculturii (USDA). Un astfel de preţ record a redus diferenţialul de preţ, odată semnificativ, faţă de ouăle pe bază de plante. De exemplu, un cofrag de ouă lichide Just Egg de aproximativ 473 de mililitri, echivalentul a 10 ouă de găină, se vinde în magazinele cu amănuntul pentru aproximativ 8 dolari.

O piață de 2 miliarde de dolari

Recent, Josh Tetrick a postat pe contul său de X o poză în care rafturile cu ouă erau goale şi singurele rafturi bine aprovizionate erau cele cu produsele Just Egg. „Am vorbit cu mai mulţi retaileri importanţi care cred că asta ar putea fi noua normalitate, adică deficienţe persistente în aprovizionare cu ouă şi preţuri mari la ouăle de găină din cauza gripei aviare”, a declarat Josh Tetrick.

Firma de consultanţă PitchBook estimează că ouăle vegane au generat în SUA vânzări mai mici de două miliarde de dolari pe an, adică o mică parte din piaţa totală a ouălor. Vânzările au început să ia viteză în jurul anului 2019 graţie campaniilor de marketing concentrate pe beneficiile pentru sănătate şi impactul mai mic asupra mediului.