Oțelul, material-cheie pentru industria auto în 2025: de ce rămâne esențial în era mașinilor electrice

Oțelul este prezent în construcția mașinilor de peste un secol și, în ciuda competiției cu materiale precum aluminiul sau fibra de carbon, continuă să fie indispensabil pentru siguranță, costuri și sustenabilitate.

În 2025, noile reglementări privind reciclarea și presiunea reducerii amprentei de carbon îi dau chiar o nouă perspectivă.

Oțelul de înaltă rezistență, soluția pentru mașinile electrice grele

De la apariția celebrului Ford Model T, care a consacrat folosirea oțelului la scară industrială, acest material a evoluat constant.

Dacă în urmă cu câteva decenii nivelul de rezistență era de aproximativ 300 de megapascali, astăzi se folosesc variante care ating 1900 de megapascali, de peste șase ori mai mult.

Aceste așa-numite „oțeluri ultra-rezistente” permit păstrarea avantajelor clasice, siguranță ridicată și costuri accesibile, dar cu o reducere semnificativă a greutății, scrie Autocar.co.uk.

Aspectul este crucial în contextul tranziției către electrificare, unde bateriile masive cresc considerabil masa mașinilor.

Inginerii din cadrul World Auto Steel, organizația care reunește 18 mari producători globali, arată că noile grade de oțel pot fi adaptate pentru diferite componente, în funcție de rolul lor.

Așadar, structura mașinii devine mai eficientă, iar protecția pachetelor de baterii, o zonă critică în cazul accidentelor, este îmbunătățită.

Un exemplu recent este proiectul Steel E-Motive, un concept de mobilitate partajată dezvoltat împreună cu Ricardo, care demonstrează cum oțelul avansat poate reduce masa și crește siguranța mașinilor electrice.

Reciclare cu potențial și pașii concreți spre producție mai curată

Un alt avantaj major este reciclarea. Potrivit specialiștilor, pierderile din procesul de refolosire sunt de doar 4-5%, ceea ce face ca oțelul să fie unul dintre cele mai eficiente materiale din punct de vedere circular.

În plus, tehnologiile moderne precum galvanizarea și aluminizarea au crescut rezistența la coroziune, motiv pentru care elemente precum eșapamentele nu mai ruginesc ca în trecut.

În paralel, marii producători investesc masiv în reducerea emisiilor provenite din fabricarea oțelului.

O direcție importantă este folosirea cuptoarelor electrice cu arc, care pot funcționa cu până la 100% material reciclat, față de doar 30% în cazul furnalelor tradiționale.

Pentru aceasta, însă, este nevoie de un lanț de aprovizionare cu fier vechi mai bine organizat, astfel încât cablurile sau alte materiale neadecvate să fie eliminate înainte de topire.

Marea Britanie, de exemplu, exportă anual aproape șapte milioane de tone de fier vechi, în loc să îl valorifice local pentru producția de oțel verde.

Reorientarea acestei resurse ar putea crea un circuit închis, reducând dependența de materii prime noi și, implicit, emisiile.

Deși aluminiul și fibra de carbon atrag atenția prin greutatea redusă și imaginea de material premium, oțelul demonstrează că rămâne baza industriei auto.

Concret, prin evoluția spre variante mai rezistente, mai ușoare și mult mai sustenabile, acest material tradițional își asigură un rol central în tranziția către mașini electrice mai sigure și mai prietenoase cu mediul.