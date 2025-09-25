Ore suplimentare la programul de 12 sau 24 de ore: cum trebuie plătite corect

Munca în ture de 12 sau chiar 24 de ore este întâlnită frecvent în domenii precum sănătatea, paza, transporturile sau producția industrială. Acest tip de organizare a timpului de lucru ridică adesea întrebări legate de plata orelor suplimentare și de respectarea drepturilor angajaților. Legislația muncii din România, în special Codul Muncii, reglementează clar ce înseamnă ore suplimentare, cum trebuie compensate și care sunt obligațiile angajatorului.

Ce înseamnă ore suplimentare de muncă

Potrivit Codului Muncii, timpul de muncă normal este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. În cazul în care un salariat lucrează peste această limită, vorbim despre ore suplimentare. În sistemul de ture de 12 sau 24 de ore, angajatorii trebuie să asigure, în medie, respectarea normei săptămânale de 40 de ore, calculată pe o perioadă de referință de maximum 4 luni.

De exemplu, dacă o persoană lucrează 12 ore urmate de 24 sau 48 de ore libere, programul poate fi legal, atâta timp cât media orelor de lucru nu depășește 40 pe săptămână. Totuși, orice depășire a acestui plafon devine timp suplimentar, care trebuie plătit.

Legea prevede două modalități prin care angajatorul trebuie să compenseze orele suplimentare:

Prin ore libere plătite – Salariatul are dreptul la ore libere corespunzătoare în următoarele 90 de zile calendaristice.

Prin spor salarial – Dacă nu se pot acorda ore libere, orele suplimentare se plătesc cu un spor de minimum 75% din salariul de bază pentru timpul lucrat.

Este important de subliniat că orele suplimentare nu pot fi impuse unilateral de angajator, ci trebuie să existe acordul salariatului, cu excepția situațiilor de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii unor accidente.

Drepturile angajaților și obligațiile angajatorilor

Angajații care lucrează în regim de 12 sau 24 de ore au dreptul:

la evidența clară a orelor lucrate, ținută de angajator;

la plata corectă a orelor suplimentare sau la timp liber corespunzător;

la respectarea timpului minim de repaus zilnic (11 ore consecutive între două zile de muncă) și săptămânal (minimum 48 de ore consecutive).

Angajatorii, la rândul lor, au obligația să organizeze programul în așa fel încât să respecte normele legale și să nu depășească plafonul maxim de ore suplimentare. Codul Muncii limitează orele suplimentare la 8 ore pe săptămână, adică aproximativ 360 de ore pe an.

Unde pot fi raportate abuzurile

Dacă angajații constată că orele suplimentare nu sunt plătite sau nu li se respectă drepturile, se pot adresa: