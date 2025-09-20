Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede legea actuală

Orele de liniște la bloc nu sunt doar pentru bune maniere — ele sunt reglementate prin lege și nerespectarea lor poate atrage sancțiuni. În România cadrul legal principal este Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniștii publice, actualizată în ultimii ani.

Care sunt orele de liniște și ce obligații au locatarii

Potrivit interpretării uzuale și practicate de autoritățile statului, intervalele în care trebuie evitat zgomotul ce lezează liniștea vecinilor sunt, în principiu, între orele 22:00 seara și 08:00 dimineața și între orele 13:00–14:00 (pauza de odihnă de după-amiază). Aceste intervale sunt aplicabile indiferent că este vorba despre zile lucrătoare sau weekend.

Cei care locuiesc la apartament au obligația de a-și desfășura activitățile astfel încât să nu tulbure ordinea şi liniştea publică. Practic, acest lucru înseamnă: evitarea volumul ridicat al muzicii, a petrecerilor zgomotoase, a utilizării unor scule electrice (bormașină, polizor etc.) sau a altor aparate ce produc gălăgie în intervalele de liniște; respectarea regulilor de conviețuire (de exemplu folosirea la volum moderat a televizoarelor și a sistemelor audio, supravegherea copiilor și animalelor de companie pentru a nu face zgomot excesiv). Legea nu face distincţie între locuinţe individuale şi apartamente în ceea ce priveşte obligaţia de liniște.

Ce pot face cei deranjați de gălăgie

Persoana care este deranjată poate sesiza organele competente: poliţia locală/naţională sau jandarmeria (în funcţie de competenţă) ori primarul/împuterniciții acestuia — acestea sunt autorităţile abilitate să constate contravențiile. În momentul sesizării, agentul constatator poate întocmi proces-verbal și poate aplica sancțiunea prevăzută de lege. Dacă problema persistă, se poate face plângere scrisă, se pot strânge dovezi (înregistrări, martori) și se poate contesta procesul-verbal în instanță conform procedurilor prevăzute de lege.

Legea stabilește categorii de sancțiuni în funcție de fapta concretă. Pentru fapte ce tulbură liniștea (cele mai frecvent invocate în practică) amenzile uzuale sunt în intervalul 500–1.500 lei. În caz de repetare, prin prevederile referitoare la recidivă, sancțiunile pot crește (schemele de majorare pot duce la amenzi între 2.000–6.000 lei pentru situații mai grave sau repetate).

De asemenea, pentru anumite fapte comise în localuri publice sau pentru recidivă repetată legea prevede măsuri complementare (suspendarea activității localului, amenzi mai mari etc.). Practic, cuantumul exact depinde de prevederea din lista de fapte a art. 2 și de încadrările din art. 3 și art. 5 ale Legii nr. 61/1991.

Dacă te deranjează zgomotul de la vecini sau de la un local, notează data/ora, anunţă pe cale amiabilă vecinul/administratorul localului (dacă este posibil), iar dacă deranjul continuă sesizează autorităţile care pot constata contravenţia. Dacă faci lucrări care pot produce zgomot, programează-le în afara orelor de liniște sau anunță vecinii din timp.