Ordinea butoanelor din cabina avionului. Cum ştiu piloţii toate funcţiilor lor? Mihai Sturzu: ”Nu-mi doresc să le folosesc vreodată”

Pentru cei care sunt străini de domeniul aviației, pilotarea unui avion poate părea o misiune imposibilă. Pentru cei care lucrează în domeniu însă, lucrurile sunt cât se poate de logice și de practice. Mihai Sturzu, fostul cântăreț care s-a reprofilat, a dezvăluit recent cum sunt dispuse butoanele în cabina pilotului.

Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q, a renunțat la muzică și s-a îndreptat către o carieră în aviație. În prezent, are experiență în calitate de pilot de linie și a povestit, în cadrul unor apariții la radio și în podcasturi, cum stau lucrurile la înălțime. Invitat recent la o emisiune radio, pilotul a fost întrebat câte butoane sunt folosite în timpul unui zbor.

Mihai Sturzu a povestit, în urmă cu ceva timp, cum a ajuns să facă o schimbare atât de mare în carieră. După destrămarea trupei Hi-Q, a urmat cursurile școlii de la Brașov. Între timp, a obținut licențe de zbor pentru toate tipurile de avioane.

„Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie patru oameni în grup.

Am crezut că e supergreu, așa a și fost, dar în 2017 am terminat școala de piloți de linie, iar la 38 de ani aveam interviu la companie. E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda. Am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, totul este pe bază de școală, nu de talent. Sigur că are și poezia ei, oricât de riguroasă ar fi, vezi cele mai frumoase răsărituri și apusuri din cockpit. Se îmbină rigurozitatea cu poezia”, povestea pilotul Mihai Sturzu în 2023.