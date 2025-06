Orașul în care s-a construit blocul care rezistă la un cutremur de peste 8 grade. Singurul de acest fel din România

În inima orașului Iași, ascuns printre clădiri aparent obișnuite, se află o construcție unică în România: un bloc de patru etaje proiectat special să reziste la cutremure de peste 8 grade pe scara Richter. Deși la exterior pare o clădire obișnuită, structura sa ascunde o inovație inginerească rar întâlnită la nivel național – o fundație pe bile gigant, care permite oscilația controlată în timpul unui seism puternic.

Cum funcționează tehnologia

Construcția acestui bloc a început în anii ’80, ca răspuns direct la tragedia produsă de cutremurul devastator din 4 martie 1977. Specialiștii de atunci, determinați să prevină pierderi similare de vieți omenești, au dezvoltat un proiect revoluționar pentru acea vreme: o fundație dublă, în interiorul căreia au fost montate aproape 600 de bile din beton cu formă elipsoidală. Acestea au rolul de a absorbi și atenua forțele seismice, reducând drastic riscul de prăbușire.

„Când pământul se mișcă, clădirea, datorită inerției, rămâne temporar pe loc, iar acești elipsoizi permit o deplasare între structură și teren, fără a pune în pericol stabilitatea clădirii”, explică prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, proiectantul imobilului.

Din păcate, această soluție inovatoare nu a fost adoptată pe scară largă. După 1989, interesul pentru astfel de tehnologii a scăzut, iar blocul din Iași a rămas un caz singular. Deși costurile construcției nu ar fi semnificativ mai mari decât cele ale unui imobil convențional, abordarea nu a fost promovată, iar alte proiecte similare au apărut doar sporadic, în cazul unor hoteluri sau clădiri publice.

Nu toți proprietarii știau despre fundație

Deși această construcție ar putea oferi informații prețioase despre comportamentul unei clădiri în cazul unui cutremur major, blocul nu este monitorizat.

„Ar trebui să aibă aparatură care să urmărească în timp real comportamentul seismoresistent, însă, deocamdată, nimeni nu se ocupă de acest aspect”, a mai spus profesorul Budescu.

Pentru locatarii imobilului, însă, simpla existență a acestor măsuri de protecție este suficientă pentru a le oferi liniște. „Când am cumpărat apartamentul, nu știam că blocul are o astfel de fundație, dar acum că am aflat, nu aș renunța niciodată la el”, spune o locatară.

În restul orașului, însă, situația este îngrijorătoare. Potrivit autorităților locale, aproximativ 300 de clădiri din Iași au structuri de rezistență afectate, iar 62 dintre acestea s-ar prăbuși în cazul unui cutremur puternic. Mai alarmant este că nu doar clădirile vechi sunt în pericol.

„Se construiește haotic, fără proiecte solide. Mulți ridică imobile doar pe intuiție, ceea ce le face extrem de vulnerabile”, atrage atenția arhitectul Ionel Oancea.

Primăria Iași a întocmit o listă cu imobilele cu risc seismic, însă lipsa fondurilor face imposibilă consolidarea lor. Iar locatarii, chiar dacă ar exista bani, nu au unde să se mute temporar.