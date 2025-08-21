Orașul din România în care mistreții se plimbă pe străzi. Localnicii spun că nu sunt singurele animale sălbatice din zonă

Cluj-Napoca, unul dintre cele mai dinamice și moderne orașe din România, ascunde și surprize mai puțin plăcute pentru locuitorii săi. Departe de a fi doar un hub universitar și economic, municipiul se confruntă și cu o problemă neobișnuită: apariția mistreților chiar în zone frecventate de oameni.

Strada care a devenit un teritoriu al mistreților

Una dintre zonele unde fenomenul a fost raportat se află între Selgros și Baza Sportivă Gheorgheni, mai exact pe strada 25 Octombrie 1944. Această arteră, cunoscută mai mult de localnici decât de turiști, era folosită până recent ca o scurtătură auto. Însă după ce autoritățile au blocat drumul cu bucăți de beton, accesul a rămas permis doar pietonilor, bicicliștilor și scuteriștilor.

Această schimbare a redus traficul auto, dar a transformat locul într-un spațiu mai liniștit, în care animalele sălbatice au început să apară tot mai des. Astfel, mai mulți clujeni au relatat că au întâlnit mistreți de dimensiuni considerabile chiar pe această stradă.

Un locuitor care obișnuia să meargă zilnic pe jos pe acolo povestește că s-a aflat la doar câțiva metri de doi mistreți de 50-70 de kilograme. „Un paznic mi-a spus că sunt mici și că probabil prin zonă se află și scroafa. De atunci am evitat să mai trec pe acolo”, a mărturisit acesta, potrivit stiridecluj.ro.

Zona, un adevărat coridor pentru faună

Mistreții nu sunt singurele animale observate de clujeni în acea parte a orașului. Locuitorii din apropiere spun că traseul este plin de surprize: de la câini maidanezi și căprioare, până la păsări sălbatice care și-au găsit adăpost în vegetația bogată.

În plus, apropierea de pârâul Becaș a favorizat formarea unor zone umede, unde animalele se simt în siguranță. Localnicii spun chiar că, în anumite dimineți, aerul din zonă miroase „a coteț de porci”, semn clar că mistreții și-au făcut culcuș în mlaștina din spatele străzii.

Situația ridică numeroase semne de întrebare, în special pentru că la câteva sute de metri se află cartiere moderne, cu blocuri și case unde locuiesc familii cu copii. În plus, zona este frecventată zilnic de sportivi care aleargă sau de clujeni care se deplasează cu bicicleta.

Deși întâlnirea cu un mistreț poate părea spectaculoasă, specialiștii avertizează că aceste animale sunt imprevizibile și pot deveni periculoase, mai ales dacă se simt amenințate sau dacă au pui în apropiere. În astfel de situații, recomandarea este ca oamenii să păstreze distanța și să evite contactul direct. Zonele noi de construcții și infrastructură reduc spațiile naturale, iar animalele își caută hrană și adăpost chiar la marginea cartierelor.