Oraşul din România, evitat de toţi turiştii după ’89. Era considerat cel mai periculos

În inima Maramureșului, un oraș considerat odinioară prosper și cu o istorie bogată, a fost în anii ’90 una dintre cele mai ocolite destinații turistice din România. Deși situat într-o zonă pitorească, înconjurat de dealuri și păduri dese, orașul era evitat de turiști din cauza nivelului alarmant de poluare care i-a adus, la un moment dat, faima nedorită de „orașul cu cap de mort” pe hărțile turistice europene.

Baia Mare, orașul ocolit mult timp de turiști

În perioada comunistă, Baia Mare a fost un important centru industrial, cunoscut sub denumirea de „cetatea cuprului”. Aici funcționau marile uzine Romplumb și Phoenix, unde se produceau metale grele precum plumbul, aurul, zincul sau seleniul, dar și numeroși compuși chimici periculoși. Aproape 10.000 de oameni lucrau în aceste unități, fără să știe că viața lor și a celor din jur era pusă zilnic în pericol.

După căderea comunismului, în 1990, adevărul a ieșit la iveală. Jurnaliștii români și străini au semnalat intens impactul devastator al poluării. Publicații internaționale, inclusiv The New York Times, atrăgeau atenția că vegetația din jurul orașului era pe cale de dispariție, iar speranța de viață a locuitorilor era cu aproape două decenii sub media națională. Copiii aveau concentrații ridicate de plumb în oase, iar bolile respiratorii deveniseră comune.

Într-o încercare disperată de a atenua efectele nocive ale gazelor industriale, în 1992 a început construcția unui coș de fum uriaș, care să ridice poluanții la o altitudine de peste 350 de metri, în speranța că vântul îi va dispersa în atmosferă. Turnul, inaugurat în 1995 de președintele Ion Iliescu, a devenit simbolul unei epoci și cea mai înaltă construcție industrială din România. Cu toate acestea, specialiștii au avertizat rapid că turnul doar mută problema, fără a o rezolva – poluarea devenind regională, nu locală.

O amintire a trecutului

Cu timpul, uzinele s-au închis, iar halele și iazurile de decantare au rămas în urmă ca amintiri toxice ale unui trecut industrial glorios, dar periculos. Astăzi, Baia Mare încă poartă urmele acelor decenii grele, iar terenurile pe care au funcționat fostele platforme industriale sunt în mare parte abandonate.

În ciuda acestui trecut întunecat, orașul păstrează și bijuterii arhitecturale de o valoare semnificativă. Turnul Ștefan, construit în secolul al XV-lea la inițiativa lui Ioan de Hunedoara, străjuiește centrul vechi al orașului. Oferă o panoramă superbă asupra zonei și este un memento al trecutului medieval al orașului. În apropiere, Casa Elisabeta, ridicată în aceeași perioadă, păstrează aerul nobil al unui oraș care a fost cândva capitala unei regiuni prospere și strategice.

Astăzi, Baia Mare se luptă să-și refacă reputația și să se redescopere ca destinație turistică. Orașul este deservit inclusiv de un aeroport modern și certificat internațional, situat la circa 10 km distanță. După ample lucrări de modernizare, acesta poate asigura zboruri regulate interne și chartere sezoniere, oferind facilități moderne și conectivitate eficientă pentru nord‑vestul României.