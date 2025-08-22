Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare

Actualitate
Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare
Cum arată realitatea imobiliară din România

Piața imobiliară din România continuă să fie un teren al contrastelor, iar datele recente confirmă că există orașe unde locuitorii se împrumută masiv pentru a-și cumpăra locuințe. Cluj-Napoca se află pe primul loc în topul creditelor ipotecare contractate în 2025, cu o valoare medie de 452.000 de lei, echivalentul a aproape 89.000 de euro.

Comparativ cu anul trecut, suma accesată de clujeni este mai mare cu aproape 17%, ceea ce arată că piața locală rămâne una dintre cele mai dinamice, dar și mai scumpe. Analiza realizată de Imobiliare.ro Finance subliniază și faptul că, pentru aceste credite, rata lunară medie ajunge la 2.467 de lei, un efort financiar considerabil pentru o familie cu venituri medii.

Clujul, polul creditelor mari

Explicația pentru aceste valori ridicate ține de prețurile mari la apartamente și case. În Cluj-Napoca, costul locuințelor este de ani buni peste media națională, iar presiunea cererii, alimentată de migrația internă și interesul investitorilor, menține trendul ascendent. Pentru mulți tineri sau familii, singura soluție rămâne creditul ipotecar, chiar dacă acesta înseamnă datorii pe zeci de ani și rate greu de susținut.

Vezi și:
Diaspora, tot mai săracă: românii din Italia și Spania trimit acasă mai puțini bani decât muncitorii nepalezi din România
Majorarea ratelor la casă și apartament de la 1 octombrie – cu cât vei plăti mai mult după creșterea indicilor bancari

Clujul a depășit nu doar Bucureștiul, ci și alte orașe mari, confirmând statutul său de „campion” al pieței imobiliare. În același timp, pentru băncile comerciale, orașul devine o zonă atractivă, cu potențial mare de profit.

Brașovul și Bucureștiul, mai temperate în creditare

Pe locurile următoare în clasamentul creditelor imobiliare se află Brașovul și Bucureștiul, urmate de Constanța. Deși aici sumele accesate nu ating nivelul record din Cluj, trendul de creștere este vizibil și constant. Locuitorii acestor orașe par însă mai precauți, probabil și din cauza ofertelor mai variate de locuințe și a prețurilor mai echilibrate.

Datele Băncii Naționale confirmă această tendință: în primele șase luni ale anului 2025, volumul total al creditelor ipotecare acordate gospodăriilor s-a apropiat de 30 de miliarde de lei, cu o creștere de 32% față de aceeași perioadă din 2024.

În concluzie, Clujul rămâne un caz aparte în peisajul imobiliar din România, un oraș unde dorința de a avea propria locuință împinge tot mai mulți oameni să se îndatoreze puternic. În schimb, Brașovul și Bucureștiul arată o abordare mai echilibrată, cu sume mai mici și un ritm mai temperate de accesare a creditelor.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Arată ca Mykonos, dar este în Spania si e mult mai ieftin. Satul incredibil cu case albe și mare turcoaz te va cuceri
Arată ca Mykonos, dar este în Spania si e mult mai ieftin. Satul incredibil cu case albe și mare turcoaz te va cuceri
Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei
Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei
China și-a întrerupt accesul la internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
China și-a întrerupt accesul la internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
Test de perspicacitate. Greşeala din imagine poate fi observată de 2% dintre cei care încearcă. Ai 8 secunde la dispoziţie
Test de perspicacitate. Greşeala din imagine poate fi observată de 2% dintre cei care încearcă. Ai 8 secunde la dispoziţie
Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul
Cât de mari sunt scumpirile suferite de români în 2025 la cele mai importante servicii și produse. Inflația de 8% e doar începutul
Evenimentele care animă Bucureștiul în weekendul 22–24 august 2025
Evenimentele care animă Bucureștiul în weekendul 22–24 august 2025
Cum rezolvi problema semnalului la telefon, în Albania? Românii păţiţi dau sfaturi turiştilor şi pentru internet: „Te rupe dacă vorbeşti”
Cum rezolvi problema semnalului la telefon, în Albania? Românii păţiţi dau sfaturi turiştilor şi pentru internet: „Te rupe dacă vorbeşti”
Criptomonedele, mai ușor de pierdut ca niciodată. Cât de costisitoare sunt amenințările cibernetice și fraudele online în 2025
Criptomonedele, mai ușor de pierdut ca niciodată. Cât de costisitoare sunt amenințările cibernetice și fraudele online în 2025
Revista presei
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zodii pentru care greutăţile şi ghinionul se sfârşesc pe 22 august. În sfârşit au parte de lucruri frumoase
Playtech Știri
De câtă apă au nevoie vinetele în această perioadă? Se vor coace mai repede şi vor fi dulci
Playtech Știri
Horoscopul zilei, vineri, 22 august 2025. Cinci zodii au parte de echilibru în familie
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou