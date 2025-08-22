Orașul din România cu cele mai multe credite ipotecare. Românii cu Brașov sau București sunt mai precauți la investiții imobiliare

Piața imobiliară din România continuă să fie un teren al contrastelor, iar datele recente confirmă că există orașe unde locuitorii se împrumută masiv pentru a-și cumpăra locuințe. Cluj-Napoca se află pe primul loc în topul creditelor ipotecare contractate în 2025, cu o valoare medie de 452.000 de lei, echivalentul a aproape 89.000 de euro.

Comparativ cu anul trecut, suma accesată de clujeni este mai mare cu aproape 17%, ceea ce arată că piața locală rămâne una dintre cele mai dinamice, dar și mai scumpe. Analiza realizată de Imobiliare.ro Finance subliniază și faptul că, pentru aceste credite, rata lunară medie ajunge la 2.467 de lei, un efort financiar considerabil pentru o familie cu venituri medii.

Clujul, polul creditelor mari

Explicația pentru aceste valori ridicate ține de prețurile mari la apartamente și case. În Cluj-Napoca, costul locuințelor este de ani buni peste media națională, iar presiunea cererii, alimentată de migrația internă și interesul investitorilor, menține trendul ascendent. Pentru mulți tineri sau familii, singura soluție rămâne creditul ipotecar, chiar dacă acesta înseamnă datorii pe zeci de ani și rate greu de susținut.

Clujul a depășit nu doar Bucureștiul, ci și alte orașe mari, confirmând statutul său de „campion” al pieței imobiliare. În același timp, pentru băncile comerciale, orașul devine o zonă atractivă, cu potențial mare de profit.

Brașovul și Bucureștiul, mai temperate în creditare

Pe locurile următoare în clasamentul creditelor imobiliare se află Brașovul și Bucureștiul, urmate de Constanța. Deși aici sumele accesate nu ating nivelul record din Cluj, trendul de creștere este vizibil și constant. Locuitorii acestor orașe par însă mai precauți, probabil și din cauza ofertelor mai variate de locuințe și a prețurilor mai echilibrate.

Datele Băncii Naționale confirmă această tendință: în primele șase luni ale anului 2025, volumul total al creditelor ipotecare acordate gospodăriilor s-a apropiat de 30 de miliarde de lei, cu o creștere de 32% față de aceeași perioadă din 2024.

În concluzie, Clujul rămâne un caz aparte în peisajul imobiliar din România, un oraș unde dorința de a avea propria locuință împinge tot mai mulți oameni să se îndatoreze puternic. În schimb, Brașovul și Bucureștiul arată o abordare mai echilibrată, cu sume mai mici și un ritm mai temperate de accesare a creditelor.