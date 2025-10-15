Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 16:00
de Vieriu Ionut

Oraşele europene în care se mănâncă cel mai bine. Locurile perfecte pentru un city-break de toamnă

Vacanțe și turism
Oraşele europene în care se mănâncă cel mai bine. Locurile perfecte pentru un city-break de toamnă
Europa are cinci orașe unde se mănâncă senzațional!

Toamna este, pentru mulți pasionați de călătorii, anotimpul perfect pentru a descoperi noi destinații, mai liniștite și cu o atmosferă aparte. Pentru iubitorii de gastronomie, Europa devine o adevărată hartă a aromelor, în care fiecare oraș are o poveste culinară de spus.

Atena – simplitatea mediteraneană care te cucerește

Călătoria gastronomică începe în Grecia, acolo unde Atena surprinde prin autenticitate și prospețime. Orașul mediteranean este o combinație echilibrată între simplitatea ingredientelor și intensitatea aromelor. Legumele coapte, brânza Feta, uleiul de măsline și ierburile locale sunt baza unei bucătării care pune accent pe gusturile naturale.

Pentru cei care doresc o experiență complet tradițională, restaurantele Karamanlidika și Ella Greek Cooking oferă preparate clasice gătite ca în casele grecești. Pe de altă parte, localul Feyrouz aduce o notă cosmopolită, combinând influențele levantine cu specificul mediteranean. În Atena, mâncarea nu este doar o masă – este un ritual al bucuriei și al convivialității.

Vezi și:
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă

Copenhaga – rafinament nordic și inovație în farfurie

De la soarele mediteranean la eleganța scandinavă, Copenhaga redefinește noțiunea de gastronomie. Orașul danez este considerat una dintre capitalele culinare ale lumii, oferind o gamă variată de experiențe: de la restaurante cu stele Michelin la cafenele artizanale.

Un punct de atracție este celebra Juno the Bakery, unde chiflele cu cardamom sunt descrise ca fiind „perfecte – calde, untuoase și ușor dulci”. Pentru un brunch local, Mad & Kaffe este o alegere populară, iar piețele Torvehallerne aduc în prim-plan tradiția daneză prin smørrebrød – sandvișuri deschise decorate cu pește, brânzeturi și legume. Fiecare farfurie spune o poveste despre echilibru și respect pentru ingredient.

Porto – aromele autentice ale Portugaliei

În vestul Europei, Porto atrage prin vinurile sale, dar și printr-o bucătărie sinceră, pasională și plină de culoare. Orașul este o destinație ideală pentru cei care vor să îmbine relaxarea cu gastronomia. În apropierea râului Douro, cramele Graham’s și Cockburn’s oferă degustări memorabile, completate de preparate locale.

Gurmanzii pot încerca un sandviș bifana de la Conga sau tapas la Tapabento și The Door, locuri care redau perfect spiritul portughez. Porto este genul de oraș care te face să te simți acasă, prin gusturi simple, dar pline de viață.

Florența – capitala gustului italian

Florența, inima Toscanei, este sinonimă cu pasiunea pentru mâncare. Aici, gastronomia se trăiește cu intensitate, de la pizza tradițională la deserturile rafinate. Gustarium Firenze este locul unde pizza devine o adevărată experiență senzorială, crocantă și îmbibată în ulei de măsline aromat.

Pentru o cină romantică, La Giostra și Osteria Pastella sunt recomandări de top, oferind paste fine și celebrul tiramisu servit în boluri de piatră. La final, o oprire la Sbrino Gelateria promite cel mai bun gelato „din lume”. În Florența, fiecare masă este o dovadă a perfecțiunii italiene.

Edinburgh – surpriza rafinată a Scoției

Capitala Scoției îmbină tradiția cu modernitatea într-un mod elegant. Scran and Scallie servește un fish & chips desăvârșit, iar în barurile istorice Arcade și Whiski Rooms, turiștii pot gusta celebrul Haggis, un preparat tradițional scoțian cu o aromă intensă și un caracter unic.

Pentru cei care preferă un meniu mai sofisticat, restaurantele Eleanore și Moss transformă ingredientele locale în creații artistice. O zi perfectă la Edinburgh se încheie cu o cafea la Cafēn și o prăjitură la Lannan Bakery, într-un cartier liniștit, plin de farmec.

Fiecare dintre aceste cinci orașe – Atena, Copenhaga, Porto, Florența și Edinburgh – oferă o experiență culinară unică, o călătorie printre gusturi, tradiții și emoții. Pentru cei care își planifică un city-break de toamnă, Europa este o invitație deschisă la descoperirea bucuriei prin mâncare.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
„Tornadele solare” ar putea provoca furtuni geomagnetice devastatoare pe Pământ, arată noi modele computerizate
„Tornadele solare” ar putea provoca furtuni geomagnetice devastatoare pe Pământ, arată noi modele computerizate
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție
Povestea MTV, postul care a scris istoria muzicii din ultimele patru decenii: de la clipurile lui Michael Jackson la cele mai urmărite emisiuni TV
Povestea MTV, postul care a scris istoria muzicii din ultimele patru decenii: de la clipurile lui Michael Jackson la cele mai urmărite emisiuni TV
Alocaţie de 1.300 de lei pentru copiii românilor care lucrează în Germania. Minorul poate locui în România
Alocaţie de 1.300 de lei pentru copiii românilor care lucrează în Germania. Minorul poate locui în România
Convorbiri telefonice și mesaje criptate ale armatei și ale oamenilor de rând, în văzul tuturor. Cum ajunge neglijența tehnologică să compromită informații sensibile, legătura cu sateliții
Convorbiri telefonice și mesaje criptate ale armatei și ale oamenilor de rând, în văzul tuturor. Cum ajunge neglijența tehnologică să compromită informații sensibile, legătura cu sateliții
Legea RCA, modificată. Verificarea existenței asigurării, realizată prin sisteme electronice
Legea RCA, modificată. Verificarea existenței asigurării, realizată prin sisteme electronice
Ce pot face rezerviștii care nu se pot prezenta la mobilizare. Situațiile în care pot fi scutiți legal și evita amenda
Ce pot face rezerviștii care nu se pot prezenta la mobilizare. Situațiile în care pot fi scutiți legal și evita amenda
Mulcirea gazonului: ce înseamnă, de ce este importantă și cum o poți face corect acasă
Mulcirea gazonului: ce înseamnă, de ce este importantă și cum o poți face corect acasă
Revista presei
Adevarul
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...