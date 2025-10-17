Ora de iarnă: 5 lucruri pe care e bine să le faci, potrivit AccuWeather

Odată cu sfârșitul orei de vară, dai ceasurile înapoi cu o oră și ai momentul perfect pentru câteva sarcini rapide de întreținere a casei. Aceste ajustări simple te pot ajuta să economisești energie, să menții siguranța locuinței și să te pregătești pentru iarnă. Iată recomandările AccuWeather pentru a profita la maximum de această schimbare de timp.

Cum să-ți optimizezi confortul în casă după schimbarea ceasului

Odată cu trecerea la ora de iarnă, este ideal să faci câteva ajustări simple care îți sporesc confortul și siguranța în locuință. Două dintre cele mai importante acțiuni sunt reglarea ventilatoarelor de tavan și înlocuirea bateriilor din detectoarele de fum.

1. Inversarea sensului de rotație al ventilatoarelor de tavan

Ventilatoarele de tavan au două setări: una pentru răcorirea în lunile calde și alta pentru distribuirea aerului cald în timpul iernii. În sezonul rece, setează ventilatoarele să se rotească în sensul acelor de ceasornic pentru a împinge aerul cald în jos și a reduce costurile cu încălzirea. Asigură-te că ventilatorul este oprit înainte de a schimba direcția.

2. Înlocuirea bateriilor din detectoarele de fum

De fiecare dată când ajustezi ceasurile, schimbă bateriile din detectoarele de fum. Testează alarmele și înlocuiește bateriile vechi; acest pas simplu poate preveni accidente grave cauzate de incendii sau scurgeri de monoxid de carbon.

Cum să pregătești mașina și aerul din locuință pentru sezonul rece

Odată cu venirea frigului, este important să ai grijă atât de mașină, cât și de sistemele de încălzire din casă. Verificarea presiunii pneurilor și înlocuirea filtrelor de aer sunt pași simpli care îți asigură siguranță și eficiență energetică.

3. Verificarea presiunii aerului din anvelope

Temperaturile scăzute reduc presiunea din pneuri, ceea ce poate duce la consum mai mare de combustibil, uzură accelerată și manevrabilitate nesigură. Verifică presiunea pneurilor după schimbarea orei de vară pentru a circula în siguranță pe drum.

4. Înlocuirea filtrelor de aer

Filtrele murdare suprasolicită sistemul de încălzire și pompele de căldură, crescând facturile la energie. Instalează filtre noi în toamnă și schimbă-le periodic pe parcursul iernii, mai ales dacă ai animale de companie în casă.

Ce trebuie să ai pregătit în caz de urgențe iarna aceasta

Sezonul rece poate aduce vreme severă și situații neprevăzute. Actualizează trusa de urgență pentru a fi pregătit atât acasă, cât și în mașină.

5. Reaprovizionarea trusei de urgență

Schimbă apa, alimentele expirate și bateriile vechi. Include pătură, gustări, kit de prim ajutor, lanternă, hartă și cabluri de pornire. Asigură-te că trusa este disponibilă și în mașină pentru deplasări sigure în condiții de iarnă.

Acești cinci pași simpli, recomandați de AccuWeather, transformă schimbarea orei de vară într-un moment util pentru siguranța și confortul casei și al vehiculului, pregătindu-te pentru sezonul rece care urmează.