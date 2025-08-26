Ora de iarnă 2025: ceasurile se dau înapoi mai devreme decât anul trecut

În acest an, România va trece la ora de iarnă puțin mai devreme decât în 2024. Dacă anul trecut ceasurile au fost date înapoi în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în 2025 schimbarea va avea loc între sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie. Astfel, la ora 4.00 dimineața ceasurile se vor da înapoi la ora 3.00, marcând revenirea la Timpul Legal Român, adică ora Europei Orientale (GMT+2).

Cum se face trecerea la ora standard

Această modificare marchează încheierea perioadei de orar de vară, începută în ultima duminică din martie. Din acel moment, diferența dintre România și timpul universal coordonat (GMT) va reveni la două ore. Schimbarea orei nu se produce simultan pe glob, ci depinde de fusurile orare.

Regula internațională stabilește că fiecare 15 grade de longitudine reprezintă o diferență de o oră. De aceea, în timp ce Marea Britanie, Irlanda și Portugalia revin la GMT, state precum Germania, Italia și Franța se aliniază la GMT+1, iar România, Grecia și Finlanda se raportează la GMT+2. În total, aproape 70 de țări din lume aplică această schimbare, atât în Europa, cât și în Statele Unite.

O decizie amânată la nivel european

De ani buni, subiectul schimbării orei stârnește discuții aprinse. Uniunea Europeană a recomandat statelor membre să decidă dacă vor păstra permanent ora de vară sau cea standard. Parlamentul European s-a pronunțat chiar pentru eliminarea schimbării, însă termenul-limită stabilit inițial pentru 2019, apoi pentru 2021, a fost depășit fără o decizie clară.

În 2018, Comisia Europeană a organizat o amplă consultare publică, la care au răspuns peste 4,6 milioane de cetățeni, iar 84% au cerut renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor. Deocamdată însă, sistemul rămâne în vigoare.

Impactul asupra oamenilor

Dincolo de dezbaterea politică, schimbarea orei are și consecințe asupra organismului. Studiile și sondajele arată că mulți oameni resimt dificultăți de adaptare. Problemele de somn, stările de iritabilitate și lipsa de concentrare sunt printre cele mai frecvente efecte raportate. În jur de 40% dintre europeni declară că le este mai greu să se concentreze după schimbarea orei, iar o treime spun că devin mai nervoși sau obosiți.

În special trecerea la ora de vară, când ceasurile se dau înainte, provoacă dezechilibre mai accentuate: oboseală intensă, dureri de cap și senzația de disconfort general. Totuși, și ora de iarnă aduce o ajustare la care organismul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta.

Cum a apărut obiceiul de a schimba ora

Ideea orei de vară nu este nouă. Benjamin Franklin a sugerat încă din 1784 economisirea luminii prin ajustarea orei, dar practica a fost aplicată abia în 1916, în timpul Primului Război Mondial, de mai multe state europene. În Statele Unite, ora de vară a fost menținută în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, între 1942 și 1945.

În România, ora de vară a fost introdusă prima dată în 1931, iar din 1979 a devenit o practică anuală. Regulile actuale, potrivit cărora trecerea la ora de vară se face în ultima duminică din martie și la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie, au fost stabilite prin Ordonanța de Guvern nr. 20/1997.