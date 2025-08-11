Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români

Mulți șoferi din România încă fac greșeli când vine vorba de diferența dintre ”oprire” și ”staționare”, deși Codul Rutier 2025 explică precis aceste concepte. O simplă neatenție poate duce la amenzi usturătoare de peste 1.000 de lei, iar în unele cazuri, nota de plată crește odată cu costurile ridicării mașinii.

Ce spune legea despre oprire și staționare

Potrivit Codului Rutier, oprirea înseamnă întreruperea temporară a deplasării, din motive neprevăzute, pentru respectarea regulilor de circulație sau voluntar. Totuși, oprirea voluntară este interzisă în mai multe locuri, precum treceri de pietoni, curbe cu vizibilitate redusă, intersecții, poduri sau autostrăzi.

Staționarea este definită ca oprirea voluntară a vehiculului pentru mai mult de cinci minute. Aceasta este interzisă în toate locurile unde nu este permisă nici oprirea, dar și în zone suplimentare: pe drumuri mai înguste de 6 metri, pe pante, rampe sau în fața căilor de acces. Regulile sunt clare, însă confuzia persistă printre conducători, ceea ce îi expune la sancțiuni costisitoare.

Cât te poate costa o neatenție

În 2025, amenzile pentru oprire neregulamentară sunt cuprinse între 400 și 600 de lei. Pentru staționarea interzisă, sancțiunile cresc semnificativ, ajungând de la 800 de lei până la peste 1.000 de lei.

În plus, autoritățile pot dispune ridicarea sau blocarea roților vehiculului, ceea ce înseamnă încă 500-1.000 de lei adăugați la factura finală. Specialiștii DRPCIV atrag atenția că o ”pauză” nevinovată de câteva minute poate fi încadrată drept staționare, ceea ce automat implică amenzi mai mari și măsuri suplimentare.

În orașele aglomerate, unde parcările sunt limitate, aceste situații apar frecvent, iar lipsa atenției la semnele de circulație duce la sancțiuni rapide.

Cum să eviți amenzile și problemele

Pentru a preveni astfel de situații, șoferii ar trebui să fie atenți nu doar la locul unde opresc, ci și la timpul petrecut acolo. Dacă oprirea depășește cinci minute, aceasta devine staționare și intră sub incidența unor reguli mai stricte.

De asemenea, este esențială respectarea indicatoarelor rutiere și a marcajelor, care semnalează clar zonele interzise. În cazul în care nu există locuri de parcare în apropiere, soluția este căutarea unei zone unde oprirea sau staționarea sunt permise legal, chiar dacă presupune un drum suplimentar.

În final, cunoașterea diferenței dintre oprire și staționare nu este doar o chestiune de respectare a legii, ci și o modalitate de a evita cheltuieli inutile și situații stresante în trafic.