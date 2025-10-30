Oppo în 2025 – 5 scandaluri și un avertisment. Problemele chinezilor în Europa și în lume

Când vorbești despre branduri chinezești de telefoane, imaginea publică se construiește la fel de mult din inovații și prețuri bune, cât se clădește din procese, investigații și scuze oficiale. Pentru Oppo, ultimele 12 luni au adus un șir de episoade care au testat nervii echipelor de management și relații publice, din Bangkok până la Düsseldorf și San Jose. Unele țin de conformitate și guvernanță, altele de litigii de proprietate intelectuală, iar altele de securitatea datelor și încrederea consumatorilor.

În rândurile de mai jos, sintetizez cinci scandaluri majore, fiecare tratat separat, cu explicațiile de context necesare. La final, adaug “avertismentul” promis în titlu: dinamica delicată a cotei de piață a companiei, cu lecția firească pentru tine ca utilizator care poate alege alternative comparabile sau chiar mai bune, la aceiași bani.

1. Aplicații de împrumut preinstalate în Thailanda, presiune din partea autorităților

În ianuarie 2025, în Thailanda, Oppo și brandul-frate Realme au fost prinse într-o controversă neplăcută: pe anumite modele au apărut preinstalate aplicații de creditare, un fel de IFN-uri de ale noastre, fără aprobările adecvate din partea băncii centrale locale și fără claritate privind protecția datelor. Reglementatorul din telecom (NBTC) a intervenit, iar autoritatea pentru protecția datelor (PDPC) a cerut acțiuni corective rapide. Situația a escaladat până la măsuri temporare de interzicere a vânzării unor modele care conțineau aplicațiile respective.

Dincolo de măsurile imediate, episodul a atins un nerv sensibil: încrederea în software-ul livrat pe dispozitivul tău. Oppo a anunțat eliminarea preinstalărilor și actualizări OTA pentru dezinstalare, plus scuze publice. Pe fond, cazul arată cât de ușor se poate fractura relația brand–utilizator când preinstalările nu sunt transparente, iar controlul asupra telefonului tău pe care l-ai cumpărat cu banii munciți nu e în totalitate la tine. Pentru o companie care vrea poziționare premium în Europa, astfel de incidente din alte piețe nu rămân fără ecou în percepția globală. Mai multe detalii despre caz, aici.

2. Posibilă breșă de date la Oppo Thailand, listări pe dark web și anchete PDPC

Tot în ianuarie 2025, o altă problemă a aprins reflectoarele în Thailanda: pe dark web a fost listat spre vânzare un set de aproximativ 165 GB de date atribuite Oppo Thailand, inclusiv presupuse informații despre clienți și angajați. PDPC a emis un “alert warrant” către operatorul local pentru clarificări rapide, iar subiectul a devenit știre națională în câteva ore. Compania a comunicat că investighează și a separat public această speță de controversa aplicațiilor preinstalate, conform bangkokpost.com.

Chiar și dacă o parte din detaliile tehnice rămân în dispută sau sub analiză, ideea că datele tale ar putea ajunge listate pe forumuri obscure lovește exact în zona de care ție îți pasă: confidențialitate, securitate, reputație a furnizorului. În era în care backupul automat, contactele și documentele migrează între dispozitiv și cloud, un semn de întrebare pe zona de securitate poate cântări mai mult decât o cameră în plus sau 2 GB RAM în plus.

3. Procesul Apple privind secrete comerciale pentru Apple Watch, presiune în SUA

În august 2025, Apple a dat în judecată un fost angajat și a inclus în acțiune Oppo și InnoPeak (brațul de R&D din Silicon Valley), acuzând furt de secrete comerciale legate de tehnologiile de senzori pentru Apple Watch. De atunci, speța a tot evoluat în tribunal, cu documente și status report-uri care au mai adăugat nuanțe. Apple susține că a existat o prezentare internă la Oppo cu informații confidențiale, în timp ce Oppo neagă că ar fi primit sau utilizat secrete comerciale ale concurentului, conform Bloomberg.

De ce te interesează? Pentru că disputele de acest tip pot afecta roadmapul de produse, colaborările cu furnizori și chiar disponibilitatea unor funcții în anumite piețe. În plus, când rivalitățile se joacă în tribunal, se schimbă ritmul de lansare a produselor, crește atenția pe conformitate și se mai scumpesc unele costuri operaționale. În final, prețurile și prioritățile pentru funcții pot fi influențate de astfel de bătălii juridice, chiar dacă tu vezi doar rezultatul pe raft.

4. Europa, teren minat pe brevete: primul FRAND la UPC împotriva Oppo și alte fronturi deschise

Pe 22 noiembrie 2024, Divizia Locală Mannheim a UPC (Unified Patent Court) a livrat primul verdict amplu pe FRAND într-un dosar SEPs (standard essential patents), în favoarea Panasonic și împotriva apărării FRAND invocate de Oppo. Pentru Oppo, decizia a ridicat miza negocierilor de licențiere în Europa, cu efecte potențiale asupra comercializării unor modele în jurisdicțiile acoperite de UPC, conform HGF.

În 2025, presiunea pe parcursul european a continuat, conform IAM Media. Licențiatorul Celerity IP, care monetizează portofolii asociate ASUS și afiliați, a deschis acțiuni la UPC împotriva Oppo (și Xiaomi), în paralel cu litigii din Germania. În același an, litigiile cu KPN au avut rezultate mixte (de pildă, o respingere în Düsseldorf într-o cauză și alte acțiuni aflate pe rol sau în strategii repoziționate). Panorama îți spune că, pentru Oppo, Europa rămâne complicată pe brevete: negocieri dure, risc de măsuri provizorii, posibile costuri crescute de conformitate.

5. Semnale de alarmă în India: rapoarte ale auditorilor, “valoare netă negativă” și investigații

India este o piață strategică pentru orice producător mare, atât ca volum, cât și ca hub de producție și R&D. Tocmai de aceea, materialele din mai 2025 despre rapoartele auditorilor pentru entitățile locale au făcut valuri: în cazul Oppo Mobiles India, presa economică a relatat observații privind lipsuri de documente, procese contabile deficitare și, mai ales, o poziție de “negative net worth” (profit net negativ) la final de exercițiu financiar. În același an, au apărut informații despre recomandări de aprofundare a investigațiilor (RoC/SFIO) cu privire la posibile devieri de fonduri la branduri chineze, caz în care Oppo a fost menționată alături de alți jucători, conform MoneyControl.

Pentru tine, traducerea practică sună așa: dacă un brand are tensiuni cu autorități fiscale sau de guvernanță, lanțul de distribuție și garanțiile pot deveni mai volatile. Chiar dacă, în practică, multe spețe se sting prin clarificări, amenzi sau ajustări de raportare, incertitudinea nu e un atu când vrei predictibilitate pe service, update-uri sau disponibilitatea modelelor.

Avertismentul: cota de piață sub presiune și lecția pentru tine ca utilizator

Dacă pui cap la cap aceste episoade, observi un fir roșu: încrederea se câștigă greu și se pierde repede. Iar în 2025, cota de piață a Oppo nu a stat pe loc în toate regiunile. În Asia de Sud-Est, de exemplu, Omdia nota în vară o scădere anuală de aproximativ 19% pentru Oppo (exclus OnePlus), într-o piață per ansamblu plată spre ușor negativă. În China, în trimestrul doi, livrările Oppo au coborât de la circa 11,3 la 10,7 milioane de unități, pe un fond competitiv dominat de revenirea Huawei și de agresivitatea Xiaomi în segmentele-cheie. Global, estimările Canalys și IDC au arătat un trimestru doi 2025 cu piață ușor în declin sau abia în creștere, cu Oppo în zona 9% cotă, competiția apropiindu-se sau depărtându-se în funcție de regiune.

Ce înseamnă asta pentru tine? Piața de telefoane se schimbă constant, iar alternative la fel de bune sau chiar mai bune la același preț nu lipsesc. Dacă urmărești trei criterii simple — actualizări de software pe termen lung, servicii post-vânzare robuste în România și un pachet de cameră–autonomie–performanță potrivit nevoilor tale — s-ar putea să găsești opțiuni mai sigure, nu la Oppo. Contează și modul în care compania gestionează crizele: transparența în fața autorităților, viteza corecțiilor și consistența mesajelor sunt indicii utile că își protejează reputația și, implicit, pe tine ca utilizator.

În orice caz, nu te bloca în etichete. Uită-te la raportul complet între preț și ceea ce primești. Un telefon competitiv în 2025 nu înseamnă doar specificații populare pe afiș: înseamnă și un producător capabil să țină ritmul cu reglementările, cu litigiile și cu schimbările de standarde, fără să sacrifice calitatea experienței tale de zi cu zi.