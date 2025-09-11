OpenAI pregătește primul său lungmetraj animat și vrea să îl lanseze la Cannes 2026

OpenAI, compania cunoscută pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, își extinde orizonturile dincolo de software și cercetare, intrând oficial în lumea filmului. Gigantul tehnologic pariază pe un proiect ambițios: „Critterz”, prima sa animație de lungmetraj, cu obiectivul de a fi gata pentru prestigiosul Festival de Film de la Cannes în 2026. Deși pelicula nu a intrat încă în producție, încrederea în tehnologia proprie este atât de mare încât planurile de lansare au fost deja anunțate.

Proiectul reprezintă o colaborare cu Vertigo Films și Native Foreign, două nume consacrate în industrie, iar scenariul este semnat de o parte dintre scenariștii care au lucrat la filmul „Paddington In Peru”. În ciuda faptului că nu există încă imagini finale sau un trailer, echipa mizează pe o combinație de creativitate umană și puterea algoritmilor pentru a da viață unei lumi animate complet noi.

„Critterz” nu pornește de la zero. Ideea lungmetrajului provine dintr-un scurtmetraj realizat în 2023 de Chad Nelson, membru al echipei OpenAI. Acea producție, inspirată de documentarele „Planet Earth”, avea un narator amuzant – „vecinul lui David Attenborough” – a cărui relatare despre natură era constant întreruptă de creaturi bizare generate de inteligența artificială. Acest amestec de umor și elemente de „uncanny valley” a stârnit interesul publicului și al criticilor, demonstrând că AI-ul poate fi folosit pentru a crea povești animate surprinzătoare.

Noul film promite să ducă ideea la un nivel superior. Planul este ca artiști profesioniști să conceapă vizual personajele, iar apoi modelele de inteligență artificială să transforme aceste concepte în animații complexe. În paralel, vor fi angajați actori de voce care să dea personalitate acestor creaturi, asigurând o experiență cinematică apropiată de standardele marilor studiouri de animație.

Ambiția de a fi „Toy Story-ul inteligenței artificiale”

În presa internațională, „Critterz” este deja comparat cu un posibil „Toy Story al AI-ului”. Dacă filmul va reuși să îmbine inovația tehnologică cu o poveste emoționantă, ar putea deveni un punct de referință în cinema-ul de animație. Reprezentanții OpenAI cred că publicul este pregătit pentru o astfel de producție și că tehnologia actuală poate rivaliza cu munca tradițională a marilor studiouri.

Ambiția de a avea premiera la Cannes 2026 nu este doar o declarație de intenție, ci și o provocare. Festivalul este cunoscut pentru standardele sale ridicate și pentru selecția riguroasă, iar o producție creată cu ajutorul AI-ului va fi analizată atent atât din punct de vedere artistic, cât și etic. Totuși, colaborarea cu studiouri experimentate precum Vertigo Films oferă proiectului credibilitate și șanse reale de reușită.

O nouă eră pentru cinema și inteligența artificială

Succesul potențial al „Critterz” ar putea deschide ușa pentru o nouă eră în industria filmului, unde inteligența artificială devine un instrument creativ la fel de important ca desenul manual sau animația computerizată clasică. Dacă filmul va fi bine primit, alte companii ar putea urma exemplul, accelerând integrarea AI în producția cinematografică.

Pentru tine, ca pasionat de filme și tehnologie, această inițiativă este o ocazie de a vedea cum se poate schimba modul în care sunt realizate poveștile vizuale. Va reuși OpenAI să creeze o animație care să emoționeze publicul și să impresioneze criticii, sau va rămâne doar o demonstrație de forță tehnologică? Răspunsul va veni în 2026, când „Critterz” ar putea urca pe covorul roșu de la Cannes, marcând un moment istoric în relația dintre artă și inteligența artificială.

Cu un scenariu scris de profesioniști și cu o echipă mixtă de artiști și ingineri, proiectul arată că viitorul cinematografiei ar putea fi o colaborare strânsă între oameni și algoritmi. Dacă pariul reușește, „Critterz” nu va fi doar un film animat, ci o declarație despre felul în care tehnologia poate extinde granițele creativității umane.