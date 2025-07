OnePlus Nord 5 și OnePlus Nord CE 5, lansate oficial în România. Ar putea fi cele mai rapide telefoane mainstream cu AI și abilități de captură remarcabile

OnePlus deschide un nou capitol pe piața locală prin introducerea Nord 5 și Nord CE 5, două modele care promit să reducă diferența dintre gama medie și zona de flagship. Cu procesoare de ultimă generație, funcții AI împrumutate de la seria OnePlus 13 și prețuri accesibile, cele două telefoane reprezintă o invitație la performanță fără compromisuri. Oferta de debut include accesorii și reduceri dedicate cumpărătorilor din România, dar și o strategie clară de a aduce în segmentul mid-range dotări până acum rezervate modelelor de top.

Performanță de flagship la preț mediu

Primul atu al lui OnePlus Nord 5 este platforma Snapdragon 8s Gen 3, construită pe 4 nm, cu suport pentru ray tracing hardware și setul complet Snapdragon Elite Gaming. În combinație cu ecranul Swift AMOLED de 6,83 inci și 144 Hz, telefonul oferă fluiditate la nivel de monitor de gaming, iar sistemul de răcire Cryo-Velocity VC (7 300 mm²) menține frecvențele stabile în sesiunile lungi de joc. Memoria LPDDR5X și storage-ul UFS 4.0 asigură timpi de încărcare minimi, iar bateria de 5 200 mAh acceptă încărcare SUPERVOOC de 80 W sau bypass charging, protejând acumulatorul în timpul gamingului.

OnePlus Nord CE 5 mizează pe Dimensity 8350 Apex, un chipset optimizat pentru multitasking și titluri competitive la 120 FPS. În testele interne, terminalul trece de 1,4 mil. puncte AnTuTu și menține temperaturi scăzute cu o cameră de vapori de 7 041 mm². Ambele modele rulează Oxygen OS 15, cu promisiunea a trei actualizări majore de Android și patru ani de patch-uri de securitate.

AI la îndemâna tuturor utilizatorilor

OnePlus aduce pentru prima dată în seria Nord suita AI completă: AI Plus Mind stochează automat informații de pe ecran în Mind Space, recunoaște date de contact, coduri de confirmare și fragmente din pagini web și le organizează în note accesibile prin căutare conversațională. Tasta Plus, o evoluție a slider-ului Alert, poate lansa instant camera, înregistrarea vocală sau modul Do Not Disturb, dar și un prompt Gemini Live, asistentul vocal AI de la Google.

Gemini Live analizează contextul: dacă urmărești o rețetă, îți poate converti rapid cantitățile; dacă navighezi pe hărți, îți sugerează trasee mai rapide pe baza condițiilor de trafic în timp real. Funcția rămâne locală pe dispozitiv pentru sarcini simple, reducând consumul de date și crescând viteza de răspuns.

Cameră și multimedia la nivel premium

Nord 5 adoptă senzorul principal LYT-700 de 50 MP, prezent și pe OnePlus 13, iar selfie-camera de 50 MP ISOCELL JN5 suportă autofocus cu detecție de fază, permițând apeluri video 4K/60 FPS. Algoritmul Natural Color garantează balansul de alb corect în lumină mixtă, iar Live Photo extins la Ultra HDR capturează 3 secunde în jurul declanșării, ideal pentru momente spontane.

Nord CE 5 utilizează LYT-600 de 50 MP cu stabilizare OIS și RAW HDR preluat din flagship-uri, plus înregistrare 4K/60 FPS. Difuzoarele stereo sunt calibrate Dolby Atmos, iar motorul haptic pe axe X oferă vibrații precise pentru feedback în jocuri și tastare.

Prețuri, disponibilitate și ofertă locală

În România, Nord 5 (12 GB RAM + 512 GB) pornește de la 2 899 lei, iar Nord CE 5 (8 GB RAM + 256 GB, extensibil până la 1 TB) costă 1 999 lei. În perioada de lansare, oppostore.ro adaugă în pachet căștile Nord Buds 3 Pro, încărcătorul 120 W SUPERVOOC Dual Ports și un discount de 250 lei la checkout. Retailerii precum Altex, Digi, eMAG, Evomag, Orange și Vodafone listează terminalele cu opțiuni de rate fără dobândă și programe buy-back. Astfel, OnePlus țintește utilizatorii care vor autonomie mare, ecran rapid și funcții AI fără să treacă pragul de 3 000 lei.

Pentru cei care caută un companion de lungă durată, Nord 5 aduce certificarea TÜV SÜD Fluency A pe 72 de luni, în timp ce Nord CE 5 propune un echilibru optim între performanță, autonomie și preț, consolidat de suportul extins pentru actualizări. Ambele modele demonstrează ambiția OnePlus de a face accesibile funcțiile de top și de a menține filosofia „Never Settle” în segmentul mediu.