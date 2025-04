Oblivion s-a întors și nu oricum, ci remasterizat: Ce e nou la jocul video, de fapt, ce promite Bethesda

După luni de speculații și scurgeri de informații, Bethesda a confirmat în sfârșit ceea ce mulți jucători așteptau: Oblivion Remastered este real și poate fi jucat chiar din ziua lansării.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu studioul Virtuos, cunoscut pentru expertiza în remasterizări, și folosește motorul grafic Unreal Engine 5, promițând, astfel, o experiență vizuală radical îmbunătățită, scrie IGN.

Ce este nou, practic, la jocul video Oblivion Remastered

Noua versiune a clasicului RPG din 2006 rulează la 4K și 60 de cadre pe secundă, dar schimbările nu se opresc la aspectul grafic.

Sistemele de progresie, crearea personajelor, animațiile de luptă și interfața de utilizare au fost complet refăcute. În plus, jocul beneficiază de o perspectivă third-person îmbunătățită, dialoguri noi și tehnologie avansată de sincronizare a buzelor.

Pe lângă toate acestea, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered include și funcții bazate pe inteligență artificială, cum ar fi animarea imaginilor statice, un element tot mai des întâlnit în titlurile moderne.

Aceste îmbunătățiri au fost prezentate de Todd Howard, directorul Bethesda, într-un videoclip demonstrativ publicat online.

Lansare simultană pe toate platformele, conținut extins și nostalgie actualizată

Jocul este disponibil din 22 aprilie pe PC, Xbox Series X|S și PlayStation 5, dar și prin abonamentul Xbox Game Pass Ultimate.

Varianta standard costă 49,99 dolari și include jocul de bază, expansiunile Shivering Isles și Knights of the Nine, precum și toate DLC-urile originale: Fighter’s Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrune’s Razor, Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery și pachetul de armură pentru cai.

Pentru fanii pasionați, Bethesda oferă și o ediție Deluxe care adaugă echipamente digitale exclusive inspirate de zeitățile Akatosh și Mehrunes Dagon, o carte de artă digitală, coloana sonoră, precum și tot conținutul suplimentar inclus în varianta standard.

Oblivion Remastered recreează provincia Cyrodiil într-un mod fidel dar modernizat, păstrând povestea originală despre lupta împotriva unui cult care amenință să deschidă porțile către tărâmul demonic Oblivion. Toate personajele, peisajele și planurile paralele au fost regândite cu un nivel ridicat de detaliu vizual și tehnic.

Pentru jucătorii care vor să exploreze tot conținutul sau să își construiască un personaj ideal, Bethesda a lansat inclusiv o serie de ghiduri oficiale cu hărți interactive, soluții complete și sugestii de progresie.