Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici

Fenomenul părinților care pleacă la muncă în străinătate și lasă copiii în grija rudelor sau a altor persoane apropiate a devenit o realitate dureroasă pentru multe familii din România. Legislația actuală impune însă reguli stricte pentru a proteja minorii rămași acasă, tocmai pentru a evita cazurile de neglijare sau lipsă de supraveghere. Conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, părinții care decid să plece sunt obligați să urmeze pași clari înainte de a părăsi țara.

Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate

Un părinte care își crește singur copilul sau la care copilul locuiește trebuie să notifice serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare. În această notificare, trebuie indicată și persoana care se va ocupa de copil pe durata absenței. Dacă acest pas nu este respectat, părintele riscă sancțiuni ce pot varia de la amenzi până la pierderea drepturilor părintești.

Persoana desemnată să aibă grijă de copil trebuie să îndeplinească anumite criterii. Ea trebuie să facă parte din familia extinsă sau să fie cineva cu care copilul are deja o relație apropiată, să fie majoră și să ofere garanții morale și materiale pentru creșterea minorului. Această desemnare este ulterior confirmată de instanța de tutelă, care poate decide chiar delegarea temporară a autorității părintești.

Pe lângă obligația de notificare, părinții trebuie să coopereze cu instituțiile implicate în îngrijirea copilului și să ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile acestuia să fie respectate.

Sprijin pentru copiii rămași acasă și sancțiuni pentru părinți

Autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale pot iniția proiecte de sprijin pentru copiii ai căror părinți muncesc peste hotare. Acestea includ servicii de consiliere psihologică, sprijin educațional, activități recreative, dar și ajutor material. În plus, copiii care revin în țară după ce au locuit mai mult de un an în străinătate pot beneficia de consiliere specializată pentru a se readapta mai ușor.

Nerespectarea obligațiilor legale atrage sancțiuni clare. În funcție de gravitatea situației, instanța poate decide aplicarea unei amenzi, obligarea părintelui la consiliere parentală sau, în cazuri grave de abuz ori neglijare, decăderea din drepturile părintești.

Pentru a eficientiza supravegherea copiilor rămași în grija rudelor, în august 2025 autoritățile au modificat modul de colaborare dintre direcțiile de asistență socială și serviciile sociale locale. Astfel, activitățile de prevenire a separării copilului de familie și de monitorizare a bunăstării minorilor ar trebui să fie mai eficiente și mai bine coordonate.

În concluzie, legea nu lasă la voia întâmplării situația copiilor rămași acasă atunci când părinții pleacă la muncă în străinătate. Respectarea procedurilor legale este obligatorie, iar ignorarea lor poate avea consecințe grave nu doar pentru părinți, ci și pentru copiii care au nevoie de protecție și stabilitate.