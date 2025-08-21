Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici

Actualitate
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Majoritatea părinților români pleacă în străinătate fără copii

Fenomenul părinților care pleacă la muncă în străinătate și lasă copiii în grija rudelor sau a altor persoane apropiate a devenit o realitate dureroasă pentru multe familii din România. Legislația actuală impune însă reguli stricte pentru a proteja minorii rămași acasă, tocmai pentru a evita cazurile de neglijare sau lipsă de supraveghere. Conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, părinții care decid să plece sunt obligați să urmeze pași clari înainte de a părăsi țara.

Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate

Un părinte care își crește singur copilul sau la care copilul locuiește trebuie să notifice serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare. În această notificare, trebuie indicată și persoana care se va ocupa de copil pe durata absenței. Dacă acest pas nu este respectat, părintele riscă sancțiuni ce pot varia de la amenzi până la pierderea drepturilor părintești.

Persoana desemnată să aibă grijă de copil trebuie să îndeplinească anumite criterii. Ea trebuie să facă parte din familia extinsă sau să fie cineva cu care copilul are deja o relație apropiată, să fie majoră și să ofere garanții morale și materiale pentru creșterea minorului. Această desemnare este ulterior confirmată de instanța de tutelă, care poate decide chiar delegarea temporară a autorității părintești.

Pe lângă obligația de notificare, părinții trebuie să coopereze cu instituțiile implicate în îngrijirea copilului și să ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile acestuia să fie respectate.

Sprijin pentru copiii rămași acasă și sancțiuni pentru părinți

Autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale pot iniția proiecte de sprijin pentru copiii ai căror părinți muncesc peste hotare. Acestea includ servicii de consiliere psihologică, sprijin educațional, activități recreative, dar și ajutor material. În plus, copiii care revin în țară după ce au locuit mai mult de un an în străinătate pot beneficia de consiliere specializată pentru a se readapta mai ușor.

Nerespectarea obligațiilor legale atrage sancțiuni clare. În funcție de gravitatea situației, instanța poate decide aplicarea unei amenzi, obligarea părintelui la consiliere parentală sau, în cazuri grave de abuz ori neglijare, decăderea din drepturile părintești.

Pentru a eficientiza supravegherea copiilor rămași în grija rudelor, în august 2025 autoritățile au modificat modul de colaborare dintre direcțiile de asistență socială și serviciile sociale locale. Astfel, activitățile de prevenire a separării copilului de familie și de monitorizare a bunăstării minorilor ar trebui să fie mai eficiente și mai bine coordonate.

În concluzie, legea nu lasă la voia întâmplării situația copiilor rămași acasă atunci când părinții pleacă la muncă în străinătate. Respectarea procedurilor legale este obligatorie, iar ignorarea lor poate avea consecințe grave nu doar pentru părinți, ci și pentru copiii care au nevoie de protecție și stabilitate.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Revista presei
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau foarte mult şi le era frică”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou