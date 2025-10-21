Obligatoriu pentru șoferii care circulă cu mașina pe timp de iarnă. Cum îți pregătești autoturismul ca să eviți situații costisitoare

Odată cu scăderea temperaturilor și apropierea sezonului rece, pregătirea mașinii pentru iarnă nu mai este o opțiune, ci o obligație pentru oricine vrea să circule în siguranță. Gerul, zăpada și umezeala pot afecta grav performanțele și componentele autoturismului, de la baterie și sistemul de frânare până la anvelope și lichidele din motor. Conform Codului Rutier 2025, există și o serie de dotări obligatorii pentru circulația pe drumurile publice în sezonul rece, a căror lipsă poate atrage amenzi usturătoare.

De aceea, o verificare amănunțită înainte de primele zile cu temperaturi negative te poate scuti de cheltuieli neașteptate și de situații periculoase pe drum. Pregătirea completă presupune nu doar montarea anvelopelor de iarnă, ci și verificarea fluidelor, a bateriei și a trusei de urgență, precum și completarea cu echipamente esențiale pentru situații-limită.

Verificări tehnice esențiale înainte de sezonul rece

Primul pas în pregătirea mașinii pentru iarnă este verificarea anvelopelor. Cauciucurile de vară nu oferă aderența necesară la temperaturi sub 7 grade Celsius, iar folosirea lor pe zăpadă sau polei este interzisă. Adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm, dar specialiștii recomandă înlocuirea anvelopelor de iarnă când ajung la 3 mm, pentru a asigura frânarea optimă. Nu uita de roata de rezervă – deseori ignorată, dar esențială în cazul unei pene în zone izolate.

Un alt element crucial este antigelul. Acesta menține temperatura corectă a motorului și previne înghețarea instalației. Dacă lichidul nu a fost schimbat în ultimii doi-trei ani, este recomandat să îl înlocuiești complet. În paralel, verifică nivelul uleiului de motor, lichidul de frână și lichidul de parbriz, care ar trebui să reziste la temperaturi de cel puțin -25°C.

Bateria auto este „prima victimă” a frigului. În sezonul rece, capacitatea ei scade chiar și cu 50%. Curăță bornele, verifică tensiunea și, dacă acumulatorul are peste trei ani, testează-l într-un service. Un acumulator slăbit poate lăsa mașina imobilizată într-o dimineață geroasă.

Dotări obligatorii și echipamente utile în portbagaj

Conform Codului Rutier 2025, toate autoturismele trebuie să fie echipate cu trusă medicală omologată, două triunghiuri reflectorizante și un stingător funcțional. Pentru vehiculele de peste 3,5 tone, legea impune suplimentar o vestă reflectorizantă și o pereche de lanțuri antiderapante.

Pe lângă dotările legale, este recomandat să ai în portbagaj o serie de echipamente utile: lanțuri pentru zăpadă, racletă și spray de dezghețare, ștergătoare și becuri de rezervă, o lopată pliabilă, o lanternă, o pătură groasă sau o folie termică. Acestea pot face diferența între un drum dificil și o situație critică atunci când rămâi blocat pe carosabil.

De asemenea, este indicat să nu tragi frâna de mână dacă parchezi peste noapte la temperaturi scăzute – saboții pot îngheța pe tamburi. În schimb, lasă mașina într-o treaptă inferioară. Păstrează rezervorul plin cel puțin pe jumătate, pentru a preveni formarea de condens și înghețul pompei de combustibil.

Sfaturi simple care te pot scuti de reparații costisitoare

Protejează încuietorile și chederele cu spray-uri anti-îngheț sau siliconate, pentru a evita blocarea ușilor. Verifică periodic funcționarea sistemului de climatizare – aerul cald ajută nu doar la confort, ci și la dezaburirea geamurilor. Înainte de drumuri lungi, consultă prognoza meteo și echipează-te cu tot ce este necesar în caz de ninsoare abundentă.

O mașină pregătită corect pentru iarnă pornește mai ușor, consumă mai puțin și îți oferă siguranță, indiferent de condițiile meteo. Ignorarea acestor verificări poate însemna nu doar amenzi, ci și riscuri majore pentru tine și ceilalți participanți la trafic.