Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Obligatoriu pentru șoferii care circulă cu mașina pe timp de iarnă. Cum îți pregătești autoturismul ca să eviți situații costisitoare

ACTUALITATE
Obligatoriu pentru șoferii care circulă cu mașina pe timp de iarnă. Cum îți pregătești autoturismul ca să eviți situații costisitoare
Nici nu știi când iarna te ia prin surprindere / foto: Playtech

Odată cu scăderea temperaturilor și apropierea sezonului rece, pregătirea mașinii pentru iarnă nu mai este o opțiune, ci o obligație pentru oricine vrea să circule în siguranță. Gerul, zăpada și umezeala pot afecta grav performanțele și componentele autoturismului, de la baterie și sistemul de frânare până la anvelope și lichidele din motor. Conform Codului Rutier 2025, există și o serie de dotări obligatorii pentru circulația pe drumurile publice în sezonul rece, a căror lipsă poate atrage amenzi usturătoare.

De aceea, o verificare amănunțită înainte de primele zile cu temperaturi negative te poate scuti de cheltuieli neașteptate și de situații periculoase pe drum. Pregătirea completă presupune nu doar montarea anvelopelor de iarnă, ci și verificarea fluidelor, a bateriei și a trusei de urgență, precum și completarea cu echipamente esențiale pentru situații-limită.

Verificări tehnice esențiale înainte de sezonul rece

Primul pas în pregătirea mașinii pentru iarnă este verificarea anvelopelor. Cauciucurile de vară nu oferă aderența necesară la temperaturi sub 7 grade Celsius, iar folosirea lor pe zăpadă sau polei este interzisă. Adâncimea minimă legală a profilului este de 1,6 mm, dar specialiștii recomandă înlocuirea anvelopelor de iarnă când ajung la 3 mm, pentru a asigura frânarea optimă. Nu uita de roata de rezervă – deseori ignorată, dar esențială în cazul unei pene în zone izolate.

Vezi și:
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură

Un alt element crucial este antigelul. Acesta menține temperatura corectă a motorului și previne înghețarea instalației. Dacă lichidul nu a fost schimbat în ultimii doi-trei ani, este recomandat să îl înlocuiești complet. În paralel, verifică nivelul uleiului de motor, lichidul de frână și lichidul de parbriz, care ar trebui să reziste la temperaturi de cel puțin -25°C.

Bateria auto este „prima victimă” a frigului. În sezonul rece, capacitatea ei scade chiar și cu 50%. Curăță bornele, verifică tensiunea și, dacă acumulatorul are peste trei ani, testează-l într-un service. Un acumulator slăbit poate lăsa mașina imobilizată într-o dimineață geroasă.

Dotări obligatorii și echipamente utile în portbagaj

Conform Codului Rutier 2025, toate autoturismele trebuie să fie echipate cu trusă medicală omologată, două triunghiuri reflectorizante și un stingător funcțional. Pentru vehiculele de peste 3,5 tone, legea impune suplimentar o vestă reflectorizantă și o pereche de lanțuri antiderapante.

Pe lângă dotările legale, este recomandat să ai în portbagaj o serie de echipamente utile: lanțuri pentru zăpadă, racletă și spray de dezghețare, ștergătoare și becuri de rezervă, o lopată pliabilă, o lanternă, o pătură groasă sau o folie termică. Acestea pot face diferența între un drum dificil și o situație critică atunci când rămâi blocat pe carosabil.

De asemenea, este indicat să nu tragi frâna de mână dacă parchezi peste noapte la temperaturi scăzute – saboții pot îngheța pe tamburi. În schimb, lasă mașina într-o treaptă inferioară. Păstrează rezervorul plin cel puțin pe jumătate, pentru a preveni formarea de condens și înghețul pompei de combustibil.

Sfaturi simple care te pot scuti de reparații costisitoare

Protejează încuietorile și chederele cu spray-uri anti-îngheț sau siliconate, pentru a evita blocarea ușilor. Verifică periodic funcționarea sistemului de climatizare – aerul cald ajută nu doar la confort, ci și la dezaburirea geamurilor. Înainte de drumuri lungi, consultă prognoza meteo și echipează-te cu tot ce este necesar în caz de ninsoare abundentă.

O mașină pregătită corect pentru iarnă pornește mai ușor, consumă mai puțin și îți oferă siguranță, indiferent de condițiile meteo. Ignorarea acestor verificări poate însemna nu doar amenzi, ci și riscuri majore pentru tine și ceilalți participanți la trafic.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
EXCLUSIV
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
EXCLUSIV
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...