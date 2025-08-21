Obligaţia pe care o au românii care circulă cu căruţa prin aceste localităţi. Amenzile sunt de 1.000 de lei pentru căruţaşi

Autoritățile locale din mai multe orașe și comune din România au introdus reguli stricte pentru proprietarii de vehicule cu tracțiune animală. Principala noutate: căruțele trebuie echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor animalelor, iar nerespectarea legii poate atrage amenzi de până la 1.000 de lei.

Reguli noi pentru circulația căruțelor în orașe și comune

O nouă lege pentru românii de la sate a intrat în vigoare în mai multe localități, printre care Copșa Mică (Sibiu), Sebeș (Alba), Sighișoara (Mureș) și Târgu Neamț (Neamț). Primăria Copșa Mică a adoptat, începând cu 14 august 2025, reguli stricte pentru proprietarii de căruțe.

Conform noii hotărâri, vehiculele cu tracțiune animală care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu o ”toaletă portabilă” pentru animale, destinat colectării dejecțiilor.

”Stimați cetățeni! Începând cu data de 14 august 2025 s-a modificat Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.34/2009 referitor la regimul contravențiilor privind gospodărirea și păstrarea ordinii publice în orașul Copșa Mică. Astfel că este de acum strict interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale”, a precizat instituția în mediul online.

Cetățenii care nu respectă această regulă riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei, în funcție de gravitatea contravenției.

Înmatricularea și echiparea obligatorie a căruțelor

Pe lângă ”toaleta portabilă”, românii care dețin căruțe trebuie să își înregistreze vehiculul și să obțină plăcuțe cu numere de înmatriculare. Procedura implică completarea unei cereri la primărie, prezentarea actului de identitate, dovada plății taxei și o declarație pe propria răspundere care să ateste calitatea de proprietar.

De asemenea, căruțele trebuie echipate corespunzător pentru siguranța traficului. Vehiculul trebuie să aibă dispozitive fluorescent-reflectorizante în față și în spate, iar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, lumină laterală și materiale reflectorizante pe hamul animalului.

Proprietarii trebuie să circule pe acostament sau cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului și să conducă animalele astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Respectarea regulilor previne atât accidentele, cât și sancțiunile

Aceste reguli stricte urmăresc prevenirea accidentelor și menținerea curățeniei în orașe și comune. Alte localități care au implementat legi similare includ Mediaș (Sibiu), Făgăraș (Brașov) și Râmnicu Sărat (Buzău).

Amenzile de până la 1.000 de lei vizează proprietarii care circulă cu căruța fără echipamentele obligatorii sau fără dispozitive pentru colectarea dejecțiilor.

Pe drumurile publice, atenția la siguranța animalelor și a celorlalți participanți la trafic este esențială. Respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție pentru comunitate.