Obiect misterios ars, descoperit în deșertul australian, posibil provenit din spațiu. Ce spun cercetătorii

Un incident neobișnuit petrecut în deșertul Pilbara, din vestul Australiei, a atras atenția autorităților și a comunității științifice internaționale. Un obiect mare, aflat încă în flăcări, a fost găsit de muncitori dintr-o zonă minieră izolată, la aproximativ 30 de kilometri de orașul Newman. Primele analize sugerează că este vorba despre resturi de origine spațială, probabil provenite dintr-o rachetă care a reintrat recent în atmosfera terestră.

Poliția din Australia de Vest a confirmat că descoperirea a fost făcută pe 18 octombrie, iar la fața locului s-au deplasat echipe mixte formate din reprezentanți ai Agenției Spațiale Australiene, Departamentului pentru Situații de Urgență și ai forțelor de poliție. Întrucât obiectul era încă fierbinte la momentul găsirii, zona a fost imediat securizată, iar investigațiile continuă pentru a stabili originea exactă a fragmentului.

Potrivit declarațiilor oficiale, primele investigații indică faptul că resturile sunt fabricate din fibră de carbon, un material frecvent utilizat în construcția componentelor de rachete și a sateliților. Specialiștii cred că obiectul ar putea fi o parte a unui rezervor presurizat – cunoscut sub denumirea de composite-overwrapped pressure vessel – folosit pentru stocarea fluidelor la presiune ridicată în misiuni spațiale.

Arheologul spațial Alice Gorman, citată de publicația The Guardian, a sugerat că bucata ar putea proveni de la a patra treaptă a unei rachete Jieling, lansată de China în septembrie. Dacă ipoteza se confirmă, incidentul ar reprezenta un nou exemplu al modului în care resturile spațiale – tot mai numeroase – pot ajunge pe Pământ în locuri neașteptate.

„Evaluările inițiale arată că materialul este similar cu resturi identificate anterior ca fiind fragmente de nave spațiale, precum rezervoare sau piese de propulsie”, au transmis autoritățile australiene într-un comunicat. În același timp, Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor a exclus orice legătură cu aviația civilă, confirmând că nu există aeronave comerciale implicate în incident.

Fenomen rar, dar cu riscuri reale

Cazurile de debris spațial care ajunge pe uscat sunt rare, întrucât majoritatea componentelor rachetelor și sateliților sunt concepute pentru a se dezintegra complet în atmosferă la reintrarea pe Pământ. În plus, aproximativ 70% din suprafața planetei este acoperită de apă, ceea ce face ca majoritatea resturilor să cadă în oceane, nu pe uscat.

Totuși, incidente similare au mai avut loc. În 2023, o bucată mare de navă spațială a fost găsită pe o plajă din Australia de Vest, după ce fusese transportată de curenții oceanici. De asemenea, în Kenya, un sat a fost lovit recent de fragmente provenite dintr-o coliziune între două piese de deșeuri spațiale, un eveniment care a alimentat temerile legate de siguranța populațiilor din zonele rurale.

Agenția Spațială Australiană avertizează că, în astfel de situații, cetățenii nu trebuie să atingă obiectele suspecte. Unele fragmente pot conține substanțe toxice sau materiale radioactive utilizate în sistemele de propulsie ori în circuitele electrice ale sateliților. Instrucțiunea oficială este clară: oricine descoperă un astfel de obiect trebuie să anunțe imediat serviciile de urgență, care vor evalua situația și vor izola perimetrul.

Autoritățile au precizat că obiectul descoperit în Pilbara nu reprezintă un pericol pentru populație, fiind deja securizat și transportat într-un laborator pentru analiză detaliată.

Spațiul, o nouă sursă de probleme pentru Pământ

Descoperirea readuce în atenție o problemă tot mai presantă: gestionarea deșeurilor spațiale. În prezent, peste 30.000 de obiecte mari – bucăți de sateliți, trepte de rachete, fragmente de misiuni vechi – se află pe orbita Pământului. Multe dintre acestea plutesc necontrolat și pot rămâne active zeci de ani, crescând riscul de coliziuni.

Deși agențiile spațiale majore, precum NASA, ESA și CNSA, au implementat reguli privind reintrarea controlată a navelor și distrugerea lor completă în atmosferă, incidentele neprevăzute continuă să apară. În plus, creșterea numărului de lansări comerciale și a constelațiilor de sateliți – precum Starlink – complică și mai mult supravegherea obiectelor spațiale.

Experții avertizează că, fără măsuri coordonate la nivel global, numărul incidentelor cu resturi spațiale care ajung pe Pământ va crește. Deocamdată, fiecare caz reprezintă o oportunitate pentru cercetători de a învăța mai multe despre comportamentul acestor fragmente la reintrarea în atmosferă.

Alice Gorman a explicat că fiecare astfel de descoperire oferă „o fereastră unică spre istoria recentă a explorării spațiale”. În opinia sa, fragmentele căzute nu sunt doar deșeuri, ci și „artefacte moderne”, care arată complexitatea tehnologică și riscurile expansiunii umane dincolo de Pământ.

Pe termen scurt, ancheta autorităților australiene va stabili exact ce rachetă sau misiune spațială a generat obiectul și dacă există riscuri suplimentare pentru populație. Până atunci, incidentul din Pilbara rămâne un memento vizibil al prețului progresului tehnologic — o amintire că spațiul, deși fascinant, nu este complet separat de viața de zi cu zi de pe planeta noastră.