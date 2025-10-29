Oana Gheorghiu explică postarea pentru care Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcţia de vicepremier: „Nu aș mai scrie în aceiași termeni”

Sorin Grindeanu a cerut premierului Ilie Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Motivul? O postare pe Facebook, în care Gheorghiu critica dur comportamentul unor lideri americani, a fost considerată de Grindeanu o amenințare la adresa relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a simțit nevoia să facă unele precizări în acest sens.

Postarea de la care a pornit totul

„Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea”, a scris Grindeanu marți seară, pe Facebook. Liderul social-democrat a insistat că „PSD trebuie consultat în astfel de decizii” și a avertizat că „fiecare declaraţie iresponsabilă loveşte direct în interesele strategice ale României”.

Reacția vine după ce, în februarie, în contextul unei dispute din Biroul Oval între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele american J.D. Vance, Oana Gheorghiu scria pe rețelele de socializare: „Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. (…) Este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”. Într-o altă postare, ea afirma: „America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi”.

Criticile formulate la acel moment, într-un context tensionat, i-au fost acum reproșate dur de către Grindeanu, care a considerat că menținerea nominalizării sale ar periclita parteneriatul strategic cu SUA.

Oana Gheorghiu a revenit cu precizări

În replică, Oana Gheorghiu a venit miercuri cu explicații și nuanțări. Într-o postare pe Facebook, ea a transmis că opiniile exprimate atunci „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”. „Toate comentariile şi postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetăţean român, membru al societăţii civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a precizat aceasta.

Cofondatoarea „Dăruiește Viață” a recunoscut totuși că limbajul folosit nu ar fi potrivit în prezent: „Postarea care a stârnit acum reacţii critice a fost făcută într-un context emoţional foarte încărcat (…) Privind înapoi, nu aş mai scrie în aceiaşi termeni, chiar şi fără să fiu numită într-o funcţie publică.”

Gheorghiu a subliniat totodată respectul său față de Statele Unite: „Dincolo de emoţiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoştinţa pentru contribuţia pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică şi încrederea în parteneriatul strategic dintre România şi SUA.”

Ea a mai dat asigurări că, dacă va fi numită în funcția de vicepremier, „va susţine şi va reprezenta cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.”

Nominalizarea Oanei Gheorghiu a fost trimisă marți Administrației Prezidențiale de premierul Ilie Bolojan, după ce postul de vicepremier a rămas vacant în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, implicat într-un scandal de corupție.