Oaia cu lână roz, modificată genetic în România. Stațiunea Popăuți s-ar pregăti de omologarea rasei Karakul

România ar putea marca o premieră mondială în domeniul zootehniei odată cu omologarea oficială a unei varietăți unice de oaie Karakul, cu presupusă lână roz. Descoperirea ar aparține cercetătorilor de la Stațiunea de Cercetare Popăuți, din județul Botoșani, care anunță că noua varietate ar putea fi recunoscută oficial anul viitor.

Oaia cu lână roz, o inovație genetică românească?

Rezultatul ar reprezenta culminarea unei munci de aproape patru decenii, începută în anii ’80, când specialiștii de la Popăuți au inițiat încrucișări între rasele Karakul, originare din Uzbekistan, și Țurcana neagră, pentru a obține un animal adaptat la climatul Moldovei, dar care să păstreze calitățile excepționale ale pielicelelor uzbece.

„A fost adusă aici în România ca să poată să se adapteze. La Stațiunea de la Popăuți s-a lucrat aproape 40 de ani. Au avut loc încrucișări între Karakul și Țurcana neagră, pentru că Țurcana rezistă foarte bine la frig. Acum, Karakulul de Botoșani are 85% rasă Karakul și 15% rasă Țurcană”, explică inginerul zootehnic Daniel Nechifor.

Cea mai recentă varietate, oaia cu lână roz, a atras atenția prin nuanțele sale palide, observate pe spate, laterale și cap.

„În total sunt șapte varietăți. La început, în 1989, au fost omologate varietățile brumarie și neagră, apoi cea maro în 2010 și Karakul sur în 2018. Acum urmează să omologăm varietățile alb și roz”, a mai precizat specialistul.

Nu culoarea este importantă la această rasă

Cercetătorii subliniază că nu este vorba doar de o curiozitate coloristică, ci de un pas important pentru diversitatea genetică a raselor autohtone. Formula exactă care determină nuanța roz rămâne secretă, însă rezultatele confirmă o reușită științifică remarcabilă.

„Această rasă este sensibilă în primul an de viață, motiv pentru care o creștem la stabulație, pentru a o proteja de paraziți”, adaugă Nechifor, conform Zooland.ro.

Stațiunea Popăuți, aflată sub coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice, demonstrează astfel că cercetarea românească poate livra inovații cu potențial internațional, transformând Karakulul de Botoșani într-un simbol al excelenței zootehnice românești.