O veste bună pentru angajații cu copii din România, vouchere majorate din octombrie. Valoare tichetelor de creșă a crescut

Părinții care lucrează și au copii la creșă vor beneficia, din octombrie 2025, de o majorare a valorii tichetelor de creșă. Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au semnat un ordin comun care stabilește noua valoare maximă la 710 lei pe lună , în creștere cu 40 de lei față de semestrul anterior. Măsura vine ca urmare a actualizării semestriale cu rata inflației și se aplică automat începând cu semestrul al doilea din 2025.

Potrivit Ordinului nr. 1.602/2.007/2025 , publicat recent în Monitorul Oficial, noua valoare a fost calculată prin aplicarea indicelui inflației cumulat între ianuarie 2019 și iulie 2025, care a atins 157,28% , conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Valoarea de bază luată în calcul a fost cea de 450 lei , stabilită în momentul intrării în vigoare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Cum s-a ajuns la suma de 710 lei

Indexarea s-a realizat prin aplicarea procentului de inflație la valoarea de bază: 450 lei x 157,28% = 707,76 lei . Conform normelor metodologice, valoarea a fost rotunjită la cel mai apropiat multiplu de 10 lei, rezultând astfel noua sumă finală de 710 lei .

Această valoare se aplică pentru semestrul II al anului 2025 , începând din octombrie , dar și pentru primele două luni ale semestrului I din 2026 , adică februarie și martie 2026 . Dacă în viitor, prin recalculare, ar rezulta o sumă mai mică decât cea actuală, legea prevede menținerea valorii nominale de 710 lei până la următoarea indexare pozitivă.

Ministerul Muncii a precizat că scopul acestei majorări este de a sprijini familiile tinere și de a acoperi parțial creșterea costurilor pentru serviciile de îngrijire și educație timpurie. Măsura face parte din politica mai amplă de stimulare a natalității și de sprijin pentru echilibrul între viața profesională și cea familială.

Cine beneficiază și cum pot fi folosite tichetele de creșă

Tichetele de creșă pot fi acordate de angajatori tuturor salariaților care au copii cu vârste de până la 3 ani , înscriși într-o creșă acreditată sau într-un serviciu echivalent de educație timpurie. Aceste tichete pot fi oferite lunar, în baza cererii angajatului și a documentelor justificative care atestă înscrierea copilului.

Fondurile pentru tichetele de creșă sunt deductibile pentru angajator în limita a 5% din cheltuielile salariale , iar pentru angajat, nu se datorează contribuții sociale (CAS și CASS). Singura taxă aplicabilă este impozitul pe venit de 10% , ceea ce face acest beneficiu unul dintre cele mai avantajoase din pachetul extrasalarial.

Beneficiarii pot folosi aceste tichete pentru a achita taxele lunare către creșe publice sau private, centre de educație timpurie, programe after-school destinate copiilor sub 3 ani, precum și alte servicii similare autorizate. Tichetele pot fi emise atât pe suport fizic, cât și electronic, în funcție de politica fiecărui angajator.

O măsură mică, dar importantă pentru familii

Deși majorarea de 40 de lei poate părea modestă, pentru multe familii acest sprijin constant poate face diferența. În contextul în care costurile pentru educația și îngrijirea copiilor mici au crescut semnificativ în ultimii ani, tichetele de creșă oferă o modalitate concretă prin care statul și angajatorii contribuie la susținerea părinților activi în câmpul muncii.

Pe termen lung, această măsură, coroborată cu deducerile fiscale pentru părinți și programele de sprijin pentru creșe și grădinițe, face parte din eforturile guvernamentale de a reduce decalajul dintre viața profesională și cea familială, precum și de a încuraja natalitatea într-un context demografic complicat.