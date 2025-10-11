O turistă, taxată pentru încărcarea telefonului mobil într-un restaurant din Italia. Câţi bani i s-au cerut: „Alungi oamenii aşa”

Ultima ora
11 oct. 2025 | 08:21
de Daoud Andra

Un incident aparent banal petrecut într-un restaurant italian a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online, readucând în discuție granița fină dintre legalitate și bun-simț în relația dintre comercianți și clienți.

Cât a plătit o femeie pentru încărcarea telefonului

O femeie, care frecventa de câteva săptămâni restaurantul „Urbinati”, situat pe via Paolo Toscanelli 121, în apropierea litoralului italian, a povestit că, într-o zi toridă, telefonul său mobil a rămas complet fără baterie. Pentru că nu se afla acasă și avea nevoie de dispozitiv, a întrebat personalul localului dacă poate să-l lase la încărcat pentru o scurtă perioadă. Răspunsul primit a fost neașteptat: pentru jumătate de oră de încărcare urma să plătească 50 de cenți.

Surprinsă, dar având nevoie urgentă de telefon, clienta a acceptat condiția. Când s-a întors după aproximativ 40 de minute pentru a-și recupera aparatul, a constatat că nota de plată era mai mare decât se aștepta. Pe bonul fiscal figura clar menționat serviciul „charge – carica” și suma totală de 1 euro. Femeia a rămas șocată și a decis să posteze pe rețelele sociale fotografia bonului, însoțită de un comentariu ironic: „Cred că, odată cu asta, am atins fundul prăpastiei.”

Povestea s-a viralizat, iar reacțiile au fost împărțite

În scurt timp, cazul a devenit viral, fiind preluat pe mai multe grupuri locale și generând sute de comentarii. Mulți utilizatori au criticat decizia restaurantului, considerând-o o dovadă de lipsă de ospitalitate.

„Să faci un client să plătească pentru încărcarea telefonului mobil e ca și cum l-ai invita să nu mai calce pe acolo niciodată. Alungi oamenii aşa. Nu a cerut să încarce o mașină electrică, ci doar un telefon”, a scris un internaut italian pe un grup de discuții, mesajul său fiind rapid susținut de zeci de alții.

Unii au subliniat că, în majoritatea localurilor, un astfel de gest este considerat o dovadă de respect și loialitate față de clienți.

„E o chestiune de bun-simț, nu de bani. Mulți patroni oferă astfel de mici favoruri tocmai pentru a-și fideliza clienții”, a comentat un alt utilizator.

Totuși, au existat și persoane care au apărat poziția restaurantului. Un bărbat pe nume Walter a explicat că gestul nu poate fi considerat abuziv, întrucât personalul a informat clienta dinainte despre cost, iar aceasta și-a dat acordul.

„A primit un bon fiscal și a fost totul transparent. Dacă nu era de acord, putea refuza”, a spus acesta.

Deși, din punct de vedere legal, restaurantul avea dreptul să perceapă o taxă pentru utilizarea energiei electrice, mulți consideră că asemenea gesturi dăunează mai mult decât aduc profit. Într-o perioadă în care experiența clientului contează enorm, fiecare detaliu influențează reputația unui local. Cazul a deschis o dezbatere amplă despre echilibrul dintre corectitudine și ospitalitate.

