O tânără spune că relaţia cu iubitul ei a fost una minunată până în momentul când a aflat motivul pentru care nu-i suporta pisica. Ce ascundea bărbatul?

O femeie a povestit pe rețelele de socializare cum relaţia ei, care părea perfectă, s-a destrămat după ce a descoperit motivul neaşteptat pentru care iubitul ei nu suporta pisica pe care o avea. Potrivit acesteia, bărbatul i-a cerut să renunţe la animal, lucru pe care ea a refuzat să îl facă, ceea ce a dus la despărţirea lor. Povestea a stârnit un val de reacţii, mai ales după ce femeia a dezvăluit ce ascundea, de fapt, iubitul.

O pisică adoptată în timpul unei pauze în relaţie

Femeia a povestit că ea şi iubitul ei, în vârstă de 46 de ani, au avut o relaţie de mai mulţi ani, dar la un moment dat au decis să ia o pauză de aproximativ şase luni. În acea perioadă, un coleg de muncă s-a mutat în alt stat şi i-a oferit şansa să adopte o pisică.

„Am profitat imediat de ocazie. Mi-am dorit mereu o pisică şi acesta părea momentul potrivit”, a explicat femeia pe Reddit.

După ce ea şi iubitul s-au împăcat, lucrurile păreau să meargă foarte bine între ei. Totul s-a schimbat însă când bărbatul i-a mărturisit că nu suportă animalul.

Motivul real din spatele antipatiei

Femeia a aflat că iubitul credea că fostul coleg i-a dat pisica doar pentru a avea o scuză să se apropie de ea din punct de vedere romantic. Din acest motiv, bărbatul nu voia nici măcar să hrănească animalul atunci când ea era plecată.

„Mi-a spus că doar îl face să se gândească la celălalt bărbat. Dar pentru mine e doar o pisică, nu mă gândesc niciodată la acel coleg”, a scris femeia în postarea sa.

Când ea i-a spus că nu va renunţa la animal doar pentru a-l linişti, bărbatul a acuzat-o că alege o pisică în locul lui.

Reacţiile din mediul online

Postarea ei a atras sute de comentarii. Mulţi i-au spus direct să încheie relaţia, considerând că situaţia ascunde un comportament de control.

„Spune-i că nu ai destulă bandă adezivă ca să repari masculinitatea lui fragilă”, a comentat cineva, în timp ce un altul a spus: „Pisica te-a iubit necondiţionat. Mai mult decât a făcut-o prietenul tău.”

Un alt utilizator a adăugat:

„Dacă cineva îţi pune un ultimatum între animal şi el, alege întotdeauna animalul.”

Decizia finală

Într-un mesaj ulterior, femeia a confirmat că a ales să păstreze pisica şi să încheie relaţia. Ea a recunoscut că, privind în urmă, existaseră semne de comportament manipulativ din partea bărbatului, iar această situaţie a făcut-o să le vadă mai clar.

„Este foarte șocat că m-am despărţit de el din cauza unei pisici şi apoi a încercat să mă manipuleze spunând: ‘Nu pot să cred că tu chiar crezi că nu i-aş da de mâncare pisicii tale. Poate am fost puţin exagerat, am băut câteva pahare în seara aceea. Crezi că sunt un monstru?’, și așa mai departe.”, a scris ea.

Femeia a mai adăugat că s-a obişnuit acum cu viața de femeie singură şi că viaţa merge înainte, chiar dacă despărţirea nu a fost uşoară. De asemenea, ea le-a transmis internauţilor că a schimbat codul de intrare al locuinţei şi că atât ea, cât şi pisica, se află în siguranţă.