O tânără de origine română uimește Italia. Cum a reuşit Noemi Scortos să termine facultate de Drept în doar trei ani: ”Nu renunţ când e greu”

La 23 de ani, Noemi Scortos, o tânără născută la Torino din părinți români, a devenit un exemplu de ambiție și determinare pentru întreaga comunitate românească din Italia. Povestea ei a fost preluată de publicația italiană Corriere della Sera, după ce a reușit o performanță rar întâlnită: a terminat facultatea de Drept în doar trei ani, în loc de cinci, cât durează programul universitar standard.

De la visul de a deveni medic la pasiunea pentru lege

„În ultimul an și jumătate am susținut 21 de examene, când, în mod normal, se fac doar 7-8”, povestește Noemi pentru presa italiană, după care mărturisește că totul a fost posibil datorită disciplinei, ambiției și unei pasiuni descoperite pe neașteptate. Drumul ei nu a fost unul simplu. Inițial, Noemi visa să devină medic, însă nu a trecut examenul de admitere la facultatea de Medicină.

„A fost o dezamăgire la început, dar am decis să mă înscriu la Drept. După un timp, am început să prind gustul studiului juridic și am aflat că pot încheia facultatea mai repede dacă îndeplineam anumite condiții. Așa a început totul”, povestește ea. După ce cererea sa a fost aprobată de consiliul profesoral, Noemi a primit permisiunea de a susține examene din anii superiori. De acolo, totul a devenit o cursă contra cronometru: zeci de examene, luni de studiu intens și o voință de fier.

În paralel, tânăra a lucrat pentru a se întreține singură — mai întâi într-un supermarket din Ciriè, apoi pe post de chelneriță într-un restaurant local. „Nu am vrut să depind de nimeni. Munca te disciplinează și te face să apreciezi mai mult fiecare rezultat”, spune Noemi, convinsă că experiența profesională a ajutat-o să rămână ancorată în realitate.

Teză despre România post-Ceaușescu

Pe 16 octombrie, Noemi și-a prezentat teza de licență, dedicată litigiilor funciare din România de după căderea regimului Ceaușescu — un subiect care reflectă legătura profundă cu originile sale. „A fost modul meu de a uni două lumi: cea în care m-am născut și cea care m-a format”, explică ea.

Ultimul examen l-a susținut pe 9 septembrie, iar diploma obținută marchează începutul unei noi etape: stagiul de avocat, cu doi ani de avans față de colegii săi. Deși programul ei a fost extrem de solicitant, Noemi nu a renunțat la echilibrul personal. „Timpul, dacă vrei, îl găsești. Ieșeam cu prietenii sâmbăta seara, făceam sport și mă vedeam cu familia. Sigur, dormeam puțin, dar totul a fost gestionabil”, povestește ea.

Astăzi, Noemi privește cu încredere către viitor: „Sunt ambițioasă și determinată. Acum vreau să mă concentrez pe acest pas. Cariera va veni la timpul ei, sunt încă tânără și am un avans de doi ani față de colegii mei. Totul se poate, dacă îți dorești suficient și nu renunți atunci când e greu”, spune tânăra, care se pregătește să își înceapă practica juridică.