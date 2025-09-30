O școală s-a prăbușit în Indonezia: un elev a murit, alți zeci sunt căutați sub dărâmături

Indonezia este zguduită de o tragedie cutremurătoare. Luni, 29 septembrie, o clădire a unui internat islamic din orașul Sidoarjo, provincia Java de Est, s-a prăbușit în timpul rugăciunii de după-amiază, surprinzând în interior peste o sută de elevi. Incidentul a provocat moartea unui copil de 13 ani și rănirea a zeci de alți școlari, mulți dintre ei aflați în stare critică.

Minute de groază în timpul rugăciunii

Elevii se aflau în clădirea principală a Internatului Islamic Al-Khoziny când structura s-a surpat brusc, fără niciun semn de avertisment. Bucăți de beton și moloz au căzut peste copiii aflați în rugăciune, îngropându-i sub dărâmături. Martorii spun că totul s-a întâmplat în câteva secunde, iar zgomotul prăbușirii a fost urmat de strigăte de ajutor.

Conform datelor furnizate de autoritățile locale, cel puțin 65 de elevi sunt încă dați dispăruți. Un panou instalat lângă ruine, la centrul de comandă al echipelor de intervenție, indica marți dimineață această cifră dramatică.

Familiile copiilor s-au adunat în apropiere, unele așteptând cu sufletul la gură, altele plângând disperate în spitalele unde au fost aduși răniții. „Fiul meu e acolo dedesubt… Doamne, te rog, ajută-l!”, a strigat o mamă, după ce a văzut numele copilului ei pe lista dispăruților.

Operațiuni contra cronometru

Sute de pompieri, polițiști și soldați au lucrat toată noaptea, într-o cursă dramatică pentru viață. Până acum, opt copii au fost salvați de sub ruine. Intervenția este însă extrem de dificilă. Clădirea este instabilă, iar utilizarea utilajelor grele ar putea provoca noi surpări. Salvatorii lucrează manual, cu aparate de respirat și truse de descarcerare, pentru a evita orice risc.

„Am reușit să le oferim oxigen și apă celor prinși între dărâmături, ca să îi menținem în viață până să îi scoatem”, a explicat Nanang Sigit, liderul echipelor de intervenție. Acesta a confirmat că printre resturi au fost observate și trupuri neînsuflețite, dar prioritatea rămâne salvarea supraviețuitorilor.

Ipoteza privind cauza dezastrului

Primele investigații arată că prăbușirea a fost cauzată de lucrări ilegale de extindere. Clădirea, care fusese proiectată pentru două niveluri, ajunsese la patru, fără autorizațiile necesare. Fundamentele nu au rezistat greutății betonului turnat recent.

„Se turna beton pentru un nou etaj când întreaga structură a cedat”, a declarat unul dintre administratori. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine poartă responsabilitatea.

Din păcate, nu este vorba despre un incident izolat în această țară. Doar în ultimii ani au existat mai multe tragedii similare: un magazin prăbușit în Kalimantanul de Sud în 2022, cu cinci victime, și incidentul din 2018, când 75 de persoane au fost rănite după ce o parte din Bursa de Valori din Jakarta s-a surpat.

Acum, întreaga comunitate din Sidoarjo trăiește o dramă colectivă. Familiile așteaptă vești despre copiii dispăruți, iar echipele de intervenție continuă, contra cronometru, lupta pentru a salva cât mai multe vieți.