O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă

O vacanță frumoasă în Thassos s-a încheiat brusc pentru o familie de români cu o experiență neplăcută și intimidantă, care a avut loc pe o autostradă din Bulgaria. O oprire la o benzinărie populară s-a transformat într-o tentativă de înșelăciune ingenioasă. Totul a pornit de la un loc de parcare, aparent banal, lângă o mașină scumpă și un cuplu care părea a fi complet inofensiv.

Escrocheria de pe autostrada bulgară: o regie bine pusă la punct

După o masă la McDonald’s-ul situat la o benzinărie Shell, familia de români se îndrepta spre mașină. În spatele lor venea un cuplu, proprietarii unui BMW albastru, parcat strâmb, pe un loc alăturat. La scurt timp după ce românii s-au urcat în mașină, șoferul BMW-ului a bătut nervos în geamul lor, acuzându-i că i-au zgâriat portiera mașinii. Zgârietura, susținea el, fusese provocată de portiera din spate a autoturismului familiei de români.

Ceea ce a urmat a dezvăluit o schemă complexă și premeditată. Pentru a-și demonstra nevinovăția, românul a coborât din mașină și a făcut proba deschizând portiera. A observat imediat că, deși se deschidea în dreptul zgârieturii, aceasta era poziționată mai sus. Mai mult, zgârietura părea veche, un detaliu crucial care a demontat acuzațiile, se arată în postarea de pe Facebook.

Numere de înmatriculare false și un complice neașteptat

O analiză mai atentă a situației a scos la iveală mai multe detalii suspecte. Mașina „momeală”, un BMW albastru, model nou, avea un număr de înmatriculare „tare dubios”, care nu părea să aparțină niciunei țări. Acest detaliu i-a convins pe români că numerele erau false, un semn clar al unei activități ilegale. Cealaltă persoană implicată, o femeie foarte elegantă, care însoțea bărbatul, părea complet nepotrivită pentru o astfel de activitate, însă apariția ei impecabilă făcea parte din scenariu.

Un alt element surpriză al acestei înscenări a fost prezența unui alt șofer, care a eliberat locul de parcare exact în momentul sosirii familiei. Acesta era, de fapt, un complice, care a acționat ca o momeală pentru a-i atrage pe români în capcană. Întreaga situație a fost gândită pentru a intimida victimele și a le determina să cedeze presiunilor.

Cum să te protejezi de astfel de scheme și ce trebuie să faci

Bărbatul a cedat rapid în fața argumentelor românului și a plecat, însă incidentul a lăsat în urmă o lecție importantă. Experiența a confirmat că, dacă familia ar fi cedat, cuplul ar fi cerut, cel mai probabil, o sumă de bani „pentru a rezolva problema pe loc”, fără intervenția autorităților.

Victimele acestei tentative de înșelăciune au oferit câteva sfaturi esențiale pentru toți turiștii care tranzitează Bulgaria sau alte țări. În primul rând, este crucial să vă păstrați calmul și să nu cedați niciunei presiuni. Nu plătiți nimic sub nicio formă. În al doilea rând, faceți imediat fotografii atât propriei mașini, cât și mașinii acuzatorului, pentru a avea dovezi clare. Cel mai important, solicitați imediat intervenția poliției. O astfel de atitudine poate descuraja escrocii și vă poate salva de la o pierdere financiară. Așadar, fiți vigilenți și drumuri bune tuturor.