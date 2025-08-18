O româncă păstrează o adevărată comoară în mansarda casei. Puțini ar crede că obiectele ce par banale valorează mii de euro

Uneori, cele mai neașteptate povești se ascund chiar lângă noi, în locuri în care nu am bănui. În mansarda unei case din Timișoara, o tânără a transformat o pasiune începută din întâmplare într-o adevărată comoară, păstrată cu grijă și dragoste. Departe de a fi simple obiecte decorative, figurinele adunate de-a lungul anilor spun povești, poartă emoții și valorează sume impresionante.

De la o păpușă găsită în piață la o colecție uriașă

Florina Dodu, o tânără de 33 de ani, își amintește perfect momentul în care totul a început.

„Toată nebunia a început acum 4 ani, când mă plimbam prin piețele din Timișoara și am găsit o păpușică. Mi-a adus aminte de copilărie”, povestește ea.

De atunci, pasiunea pentru păpuși s-a transformat într-o adevărată „vânătoare”: a început să caute modele rare, să colaboreze cu creatori și să exploreze site-uri de vânzări din întreaga lume. Rezultatul? Trei camere pline de figurine de porțelan, care astăzi îi definesc universul personal.

Colecția Florinei a depășit deja o mie de piese și este estimată la peste 10.000 de euro. Cele mai multe păpuși provin din Germania, Olanda, Franța sau Statele Unite, fiind semnate de designeri celebri. Printre ele se află figuri inspirate din viața reală, precum Prințul William, Kate Middleton și multiple reprezentări ale Prințesei Diana.

Cea mai scumpă achiziție este o păpușă de 1.000 de euro, creația unui designer american, produsă în doar 750 de exemplare în întreaga lume. În România, ea este unică.

„Am și mai scumpe și mai ieftine, dar cele pe care le caut acum sunt de la 200 de euro în sus. Cea mai recentă achiziţie este o păpuşă din răşină, un alt material, mi-a ajuns săptămâna trecută şi am pus-o aici, în mijloc, mi-a plăcut ţinuta, privirea”, spune colecționara.

În același timp, cea mai veche piesă din colecție este un bebeluș realizat în 1990, cumpărat cu 300 de euro.

Realism și povești ascunse în fiecare figurină

Privindu-le, păpușile par gata să prindă viață. Florina povestește că unele sunt atât de realiste, încât au impresia că te privesc și ar putea răspunde. Fiecare figurină are o poveste proprie, fie că este vorba de un designer celebru care a realizat-o, fie de contextul în care a fost achiziționată. În colecție se regăsesc bebeluși, mirese, dar și modele unice, precum o păpușă cu ochi roz.

Departe de a fi simple obiecte adunate, păpușile de porțelan sunt îngrijite cu aceeași atenție ca niște copii. Proprietara lor știe că praful și soarele pot afecta porțelanul și hainele minuțios realizate, așa că fiecare piesă este întreținută cu grijă.

„Se teme că praful şi soarele pot păta porţelanul şi decolora veşmintele prinţeselor”, se arată în descrierea colecției.

Planul de viitor: un muzeu al figurinelor de porțelan

Pe măsură ce colecția a crescut, mansarda casei din Timișoara a devenit neîncăpătoare. Din acest motiv, Florina își dorește să deschidă un muzeu dedicat figurinelor de porțelan, un loc unde oricine să poată admira piesele rare pe care le-a adunat cu atâta pasiune.

Un astfel de spațiu ar transforma pasiunea personală într-o experiență culturală unică, deschisă publicului larg, aducând la lumină o colecție care până acum a stat ascunsă, ca o comoară, în mansarda unei case obișnuite.