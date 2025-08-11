Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 14:05
de Badea Violeta

O româncă a fost oprită pe aeroportul din Barcelona. Ce au descoperit ofițerii vamali

Actualitate
O româncă a fost oprită pe aeroportul din Barcelona. Ce au descoperit ofițerii vamali
Romanca, retinuta pe aeroportul din Barcelona. Sursa foto: Profimedia

O pasageră din România a avut parte de o surpriză neplăcută pe aeroportul El Prat din Barcelona, după ce ofițerii vamali au decis să-i verifice bagajele. Femeia, venită din Marea Britanie, ascunsese în haine mai multe telefoane mobile, ceea ce a stârnit suspiciunea autorităților. Ceea ce părea la început o verificare de rutină s-a transformat rapid într-o anchetă pentru furt.

Descoperire neașteptată în bagajele unei românce pe Aeroportul El Prat din Barcelona

Incidentul a avut loc în momentul în care bagajele româncei au fost scanate. În urma controlului, polițiștii au observat două smartphone-uri ascunse printre haine. Întrebată ce transportă, femeia a recunoscut că are ”telefoane mobile” și a declarat că acestea îi aparțin fratelui său.

Pe măsură ce controlul a continuat, ofițerii au descoperit și un al treilea dispozitiv. Surprinzător, românca nu a putut introduce corect PIN-ul la propriul telefon, ceea ce a ridicat și mai multe semne de întrebare.

Vezi și:
Agentul de inteligență artificială A1 creat de cercetători poate fura criptomonede: cât de periculos este pentru securitatea blockchain-ului?
Un șofer de microbuz i-a abandonat pe șase români într-o benzinărie din Austria. I-a lăsat fără bani și fără acte, ce s-a întâmplat după

Autoritățile i-au cerut să facă dovada achiziției legale a aparatelor și au anunțat că vor verifica numerele IMEI pentru a stabili proveniența acestora.

Ce au constatat ofițerii vamali în urma verificărilor

Rezultatele verificărilor au confirmat suspiciunile. După ce au reușit să deblocheze unul dintre dispozitive, polițiștii au constatat că acesta aparținea unui cetățean britanic, Kevin Allen, care îl pierduse în Manchester. Ofițerii au luat legătura cu un prieten al acestuia, care a confirmat incidentul.

Cel de-al doilea telefon suspect a fost, de asemenea, identificat ca aparținând unei alte persoane, iar în ambele cazuri s-a stabilit că românca nu era proprietara de drept. Astfel, autoritățile au concluzionat că femeia a mințit în privința provenienței telefoanelor și că acestea ar fi putut fi furate.

Ce pedeapsă riscă femeia

În urma acestor descoperiri, femeia a fost acuzată oficial de furt. Conform legislației spaniole, pentru astfel de fapte, pedeapsa poate varia de la o amendă substanțială până la cinci ani de închisoare, în cazul în care se dovedește că a fost implicat un furt cu violență.

Autoritățile din Barcelona continuă ancheta pentru a stabili exact modul în care dispozitivele au ajuns în posesia româncei și dacă aceasta a acționat singură sau face parte dintr-o rețea.

Cazul reprezintă un nou avertisment pentru pasagerii care încearcă să transporte bunuri fără documente de proveniență — controalele în aeroporturile europene sunt din ce în ce mai stricte, iar consecințele pot fi severe.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Efectul „advers” al creșterii TVA în imobiliare: chiriile se scumpesc cu cel puțin 10% în București și restul orașelor mari
Efectul „advers” al creșterii TVA în imobiliare: chiriile se scumpesc cu cel puțin 10% în București și restul orașelor mari
Un bărbat care susținea proba pentru obținerea permisului de conducere a făcut infarct în timpul examenului auto. A fost resuscitat în stradă
Un bărbat care susținea proba pentru obținerea permisului de conducere a făcut infarct în timpul examenului auto. A fost resuscitat în stradă
Continentale se usucă rapid – Regiunile aride se unesc în „mega-zone” de secetă, avertizează un studiu din 2025
Continentale se usucă rapid – Regiunile aride se unesc în „mega-zone” de secetă, avertizează un studiu din 2025
România importă masiv, dar exportă extrem de puțin – suntem o „țară de consum”, cu o gaură de 17 miliarde de euro la deficitul comercial
România importă masiv, dar exportă extrem de puțin – suntem o „țară de consum”, cu o gaură de 17 miliarde de euro la deficitul comercial
Cât câștigă un român în fondul de pensie privată investind 160 de lei lunar. Calcul complet
Cât câștigă un român în fondul de pensie privată investind 160 de lei lunar. Calcul complet
Autostrada Soarelui, blocată la km 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat
Autostrada Soarelui, blocată la km 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat
Volvo, acuzată în SUA că a ascuns un defect grav de siguranță la XC40 Recharge
Volvo, acuzată în SUA că a ascuns un defect grav de siguranță la XC40 Recharge
Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români
Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Playtech Știri
Dana Roba, noi dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o: „E mai mic decât mine”. Ce condiții a impus pentru a mai face copii. EXCLUSIV
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei