O româncă a fost oprită pe aeroportul din Barcelona. Ce au descoperit ofițerii vamali

O pasageră din România a avut parte de o surpriză neplăcută pe aeroportul El Prat din Barcelona, după ce ofițerii vamali au decis să-i verifice bagajele. Femeia, venită din Marea Britanie, ascunsese în haine mai multe telefoane mobile, ceea ce a stârnit suspiciunea autorităților. Ceea ce părea la început o verificare de rutină s-a transformat rapid într-o anchetă pentru furt.

Descoperire neașteptată în bagajele unei românce pe Aeroportul El Prat din Barcelona

Incidentul a avut loc în momentul în care bagajele româncei au fost scanate. În urma controlului, polițiștii au observat două smartphone-uri ascunse printre haine. Întrebată ce transportă, femeia a recunoscut că are ”telefoane mobile” și a declarat că acestea îi aparțin fratelui său.

Pe măsură ce controlul a continuat, ofițerii au descoperit și un al treilea dispozitiv. Surprinzător, românca nu a putut introduce corect PIN-ul la propriul telefon, ceea ce a ridicat și mai multe semne de întrebare.

Autoritățile i-au cerut să facă dovada achiziției legale a aparatelor și au anunțat că vor verifica numerele IMEI pentru a stabili proveniența acestora.

Ce au constatat ofițerii vamali în urma verificărilor

Rezultatele verificărilor au confirmat suspiciunile. După ce au reușit să deblocheze unul dintre dispozitive, polițiștii au constatat că acesta aparținea unui cetățean britanic, Kevin Allen, care îl pierduse în Manchester. Ofițerii au luat legătura cu un prieten al acestuia, care a confirmat incidentul.

Cel de-al doilea telefon suspect a fost, de asemenea, identificat ca aparținând unei alte persoane, iar în ambele cazuri s-a stabilit că românca nu era proprietara de drept. Astfel, autoritățile au concluzionat că femeia a mințit în privința provenienței telefoanelor și că acestea ar fi putut fi furate.

Ce pedeapsă riscă femeia

În urma acestor descoperiri, femeia a fost acuzată oficial de furt. Conform legislației spaniole, pentru astfel de fapte, pedeapsa poate varia de la o amendă substanțială până la cinci ani de închisoare, în cazul în care se dovedește că a fost implicat un furt cu violență.

Autoritățile din Barcelona continuă ancheta pentru a stabili exact modul în care dispozitivele au ajuns în posesia româncei și dacă aceasta a acționat singură sau face parte dintr-o rețea.

Cazul reprezintă un nou avertisment pentru pasagerii care încearcă să transporte bunuri fără documente de proveniență — controalele în aeroporturile europene sunt din ce în ce mai stricte, iar consecințele pot fi severe.